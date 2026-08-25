Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 

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Carmen Brumă are un stil de viață sănătos și face mișcare constat, iar pentru a își menține silueta, vedeta este întotdeauna pregătită. Partenera lui Mircea Badea, în vârstă de 49 de ani, se menține într-o formă fizică de invidiat. Ea le-a mărturisit urmăritorilor ei ce își ia mereu în geantă când are de făcut un drum mai lung cu mașina.
„Ouă fierte ambalate individual în folie de aluminiu, fără sare, păstrate în geantă termoizolantă”, a scris aceasta.
Ea spune că folosește folie de aliuminiu pentru alimentele reci și că nu este nicio problemă dacă alimentele nu au sare sau sosuri acide. Carmen Brumă a comparat folia în care și-a pus ouăle fierte cu cea în care este împachetată ciocolata.