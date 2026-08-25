Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 

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Carmen Brumă are un stil de viață sănătos și face mișcare constat, iar pentru a își menține silueta, vedeta este întotdeauna pregătită. Partenera lui Mircea Badea, în vârstă de 49 de ani, se menține într-o formă fizică de invidiat. Ea le-a mărturisit urmăritorilor ei ce își ia mereu în geantă când are de făcut un drum mai lung cu mașina.

Ce ține Carmen Brumă mereu în geantă, când pleacă la drum lung

Cunoscută pentru atenția deosebită pe care o acordă alimentației sale, Carmen Brumă le-a arătat urmăritorilor ce are în geantă pentru momentele în care trebuie să mănânce și este pe drum cu mașina.

Ca să nu oprească în benzinărie și să își ia gustări nesănătoase și pline de calorii, ea își pregătește de acasă ouă fierte.

„Ce am în geantă la un drum lung cu mașina: (Fără merdenele și croissant, promit)”, a transmis Carmen Brumă.

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Ea le-a arătat oamenilor că și-a pregătit pentru drum o geantă termoizolantă în care și-a pus ouă fierte pe care le-a împachetat individual în folie de aluminiu.

„Ouă fierte ambalate individual în folie de aluminiu, fără sare, păstrate în geantă termoizolantă”, a scris aceasta.

Ea spune că folosește folie de aliuminiu pentru alimentele reci și că nu este nicio problemă dacă alimentele nu au sare sau sosuri acide. Carmen Brumă a comparat folia în care și-a pus ouăle fierte cu cea în care este împachetată ciocolata.

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Vedeta spune că oul fiert este o gustare perfectă pentru un drum lung. În geanta pe care și-a pregătit-o, vedeta a pus și afine, iar pe lângă a mai luat cu ea o cafea.

În plus, ca desert, ea a ales curmale, mango și migdale, pentru o gustare sănătoasă și un desert echilibrat, toate ecologice.

„Curmale, mango, migdale toate ecologice, ca să am și un desert mai sănătos decât ce aș putea găsi în benzinărie”, a explicat Carmen Brumă.

Ce consumă pentru microbian

Carmen Brumă a povestit pe internet despre beneficiile pe care le are borșul crud. Vedeta le-a spus oamenilor că a găsit un borș nepasteurizat la prețul de doar 3 lei.

„L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla. Simplu sau cu leuștean și țelină”, a transmis Carmen Brumă.

Borșul crud este plin de probiotice naturale, iar aceasta l-a numit „băutura de 3 lei care ajută microbiomul”.

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