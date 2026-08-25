Mircea Badea l-a taxat pe Dorian Popa după ce s-a filmat mâncând merdenele în Piața Amzei. Mesajul ironic al prezentatorului. "Acum treaba e..."

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Mircea Badea a reacționat ironic la adresa mobilizării generale din jurul scandalului merdenelelor din Piața Amzei, un subiect devenit viral care a divizat mediul online și a pus pe jar vedetele din România. Ceea ce a început ca o dispută despre calitatea produselor de patiserie și utilizarea margarinei s-a transformat rapid într-un adevărat spectacol media, în care au intervenit influenceri, prezentatori TV și artiști, fiecare oferind o perspectivă diferită asupra valului de solidaritate sau a urii din spațiul virtual.

Degustare în direct și susținere la coadă

Influencerul Dorian Popa a mers personal la Piața Amzei pentru a testa produsul aflat în centrul atenției. Acesta a filmat întreaga experiență și le-a arătat urmăritorilor mulțimea adunată în fața patiseriei, interpretând prezența cumpărătorilor drept un gest de solidaritate cu comerciantul local.

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Filmat în timp ce aștepta la rând, Dorian Popa le-a transmis un mesaj clar susținătorilor săi: „Ce mă bucur că pentru prima oară în viața mea văd și eu exact al doilea tăiș al hate-ului. Uitați-vă, vă rog frumos, ce frumusețe aici. Am venit să facem un vlogulescu, să vedeți și voi unde e problema asta cu margarina. M-am întors de la concerte și tot ce aud e merdenea, margarină, merdenea, margarină. Uitați-vă, vă rog frumos, ce coadă superbă. Peste o oră stă lumea la coadă ca să mănânce, în semn de susținere, de la nea Mihai. Vă spun eu, mă bucură foarte tare.”

Totodată, el a taxat valul de critici gratuite de pe rețelele sociale, trecând ulterior la degustarea propriu-zisă: „Nu pot să fiu mai fericit decât sunt astăzi când văd atâția oameni care vin să susțină un alt om, care, ce crezi? S-a nimerit în bătaia focului online. Acum, în ziua de astăzi, știi cum e, de ce să faci vizualizarea pe ce e frumos și să te chinui când poți să arunci cu… și te-ai trezit cu vizualizările? Încep degustarea, frații mei, să vă pupe tata, uitați-o cum arată, tati! S-o și desfacem, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, înăuntru.”

Ironia lui Mircea Badea la adresa gestului făcut de Dorian Popa

Imaginile publicate de Dorian Popa au atras rapid atenția prezentatorului TV Mircea Badea, care a redistribuit clipul pe conturile sale oficiale. Acesta nu a ezitat să adauge o notă de sarcasm la adresa întregii desfășurări de applied entuziasm din fața patiseriei.

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Comentând momentul în care influencerul își îndemna fanii să urmărească degustarea, Mircea Badea a fost extrem de scurt și tăios: „Acum treaba e completă și pe partea de băluțe!”.

Florin Ristei critică ipocrizia din mediul online

O altă reacție tranșantă a venit din partea artistului Florin Ristei. Într-o analiză amplă publicată în mediul online, cântărețul a subliniat discrepanța uriașă dintre mobilizarea agresivă provocată de un scandal gastronomic minor și pasivitatea populației în fața problemelor sociale cu adevărat grave.

Ristei a arătat că indignarea publică este complet disproporționată: „Scandalul cu patiseriile nu e despre merdenele sau reclamă comparativă agresivă. Omul a zis o tâmpenie snoabă (voit sau nu), a recunoscut, și-a cerut scuze. Normal ar fi fost să se termine acolo. Doar că singurul lucru care ne-a scos din casă anul ăsta a fost că ne-a făcut cineva «specie» pentru ce mâncăm la 9 dimineața. Pentru spitale, educație, bani publici care dispar an de an, nesimțire – nimeni, nimic. Acolo suntem obosiți, ocupați, «oricum nu se schimbă nimic». Dar dacă ne jignește cineva merdeneaua, ne trezește pe toți.”

În final, artistul a subliniat că singura abordare de calitate din toată această poveste îi aparține proprietarului afacerii, îndemnând la susținere constantă în locul urii de moment: „Cel mai elegant om din toată povestea rămâne Nea Mihai, care n-a cerut capul nimănui. Și dacă chiar vrei să ajuți un Nea Mihai (sigur e unul în fiecare cartier), du-te și cumpără de la el. Nu azi, de nervi, ci și peste trei săptămâni, când nu mai e trend. Aia chiar ajută. Ura de pe net n-a hrănit niciodată pe nimeni.”

Foto – Instagram / Facebook

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