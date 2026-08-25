Horia Brenciu, emoționant până la lacrimi de un copil de 7 ani: „În 33 de ani de scenă nu mi s-a întâmplat asta”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Horia Brenciu a rămas profund impresionat de gestul unui copil de 7 ani. Cântărețul a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram ce a făcut băiețelul înainte de un concert.

Gestul făcut de un copil care l-a impresionat pe Horia Brenciu

Cu toate că are ani de experiență pe scenă și sunt puține lucruri care îl mai surprind, Horia Brenciu a fost profund uimit de gestul unui copil. Cântărețul a urcat pe scenă la Iași, în cadrul Festivalului INIMO. La spectacol au fost prezenți copiii pe care preotul Dan Damaschin îi susține și îi ajută, printre care și Darius, un băiat de 7 ani care a reușit să îl emoționeze până la lacrimi pe solist.

Brenciu a povestit că a trăit o experiență unică pe scenă. Darius a mers la el și l-a întrebat dacă vrea să îl dea cu mir, iar emoțiile au fost atât de mari pentru solist, încât a izbucnit în lacrimi.

Citește și: Fata cea mare a lui Horia Brenciu a împlinit 35 de ani. „Destinul a făcut ca în urmă cu câțiva ani să…” Dezvăluirile emoționante ale artistului despre Andreea

Mai mult, Brenciu a mărturisit că nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva în cei 33 de ani de când se urcă pe scenă.

„În 33 ani de scenă nu mi s-a întâmplat asta! Înainte să urc pe scenă, Darius a venit la mine și m-a întrebat dacă vreau să mă dea cu mir. Am încuviințat. Mi s-au umplu ochii de lacrimi”, a mărturisit Brenciu.

Citește și: Ce femeie celebră a fost curtată de Horia Brenciu timp de 5 ani, dar fără succes? Era căsătorită chiar cu prietenul artistului

Solistul l-a invitat pe scenă pe Darius în timpul concertului și apoi au stat de vorba în culise.

Cine este Darius

Horia Brenciu s-a implicat activ în a îi susține pe copiii pe care preotul Dan Damaschin îi îngrijește. În 2025, el a mers la Londra într-un eveniment dedicat acestora. În timpul spectacolului, el a luat o scrisoare destinată lui Moș Crăciun și scrisă de Darius.

Băiatul împlinește opt ani în luna decembrie și are încă șase frați. Povestea lui este impresionantă, iar cântărețul a creat o conexiune specială cu puștiul.

Darius este unul dintre cei 16.176 de copii de care părintele Damaschin are grijă.

„Lui Darius îi plac foarte mult cartofii prăjiți. Așa l-a cunoscut părintele Dan Damaschin, tot de Craciun, când i-a cerut 2 saci de cartofi, în loc de jucarii.

Darius are astm și are mereu nevoie de bani pentru tratament. Era liniștit duminică seara, când ne-am cunoscut, pentru cǎ nu-și luase, încă, tratamentul”, a menționat Horia Brenciu.

Urmărește-ne pe Google News