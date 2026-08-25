Marius Elisei, apariție îngrijorătoare. Ce mesaj a transmis de pe patul de spital 

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Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online, după ce a făcut o postare pe rețelele sociale în care apare pe un pat de spital. Fotografia a atras rapid atenția oamenilor, care s-au întrebat ce a pățit acesta.
Fostul soț al Oanei Roman este activ pe rețelele sociale, unde postează destul de des pentru urmăritorii săi. De data aceasta, Marius Elisei s-a fotografiat de pe patul de spital, iar din poză, pare că nu se simte prea grozav.
Elisei a avut o perioadă în care a nu a mai fost la fel de activ în mediul online. În luna iulie, el a revenit pe internet cu o nouă postare în care apărea în fața unei biserici și a transmis un mesaj care lăsa să se înțeleagă că trece prin clipe dificile.
Nici atunci el nu a intrat în prea multe detalii și a preferat să se rezume la câteva cuvinte.
„Locul în care îți găsești liniștea este mai important decât locul în care încerci.”
Ce face după divorțul de Oana Roman
Fostul soț al influenceriței și-a refăcut viața, la un moment dat, după divorțul de aceasta. El obișnuia să posteze fotografii cu el destul de des pe rețelele sociale.
La un moment dat, el se destăinuia în fața urmăritorilor săi.
„Merită să rămâi lângă un om care mai mult te rănește? Mai bine singur decât să fii psihologul unui adult imatur. Mai bine singur decât să trebuiască să rogi pe cineva să te iubească așa cum meriți. Mai bine să fii singur decât într-o relație în care trăiești cu anxietate și neliniște.
Mai bine singur decât într-o relație în care tot singur te simți. Mai bine singur decât într-o relație în care nu ești niciodată o prioritate. Mai bine singur decât într-o relație toxică și instabilă. Mai bine singur decât să te mulțumești cu mai puțin decât meriți”, au fost gândurile de pe fundalul unei fotografii postate de Marius Elisei în luna aprilie.