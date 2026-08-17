Ploșnițe la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. DSP a închis o întreagă secție

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Un focar de ploșnițe a fost găsit la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Întreaga secție de Recuperare Neuromusculară din cadrul unității sanitare va fi închisă pentru dezinsecție. Momentan, zeci de pacienți sunt internați pe această secție.

Ploșnițe într-un spital din București

După o evaluare, pacienții care pot fi externați vor merge acasă, iar cei care încă au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București, având în vedere că există și pacienți imobilizați la pat.

Conducerea spitalului a decis să închidă secția după ce au fost găsite ploșnițe, iar măsura a venit pentru că există riscul să fie afectate și alte secții din spital.

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În urma descoperirii focarului de ploșnițe, Secția de Recuperare Neuromusculară va fi închisă pentru o lună. Măsura a fost anunțată de conducerea spitalului și de către DSP București și Ministerul Sănătății.

Spitalul Bagdasar-Arseni nu este singurul care s-a aflat în această situație. Și alte unități spitalicești au avut secții care au trebuit închise din cauza ploșnițelor.

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Cel mai probabil, acestea au apărut de la un pacient, iar măsura închiderii vine pentru a minimiza riscul răspândirii focarului și pentru a proteja ceilalți pacienți și personalul.

Secția se închide timp de o lună de zile

„Au apărut ploșnițe și s-au luat măsurile necesare pentru a dezinsecta secția. Acestea au apărut fiindcă noi, fiind totuși un spital de urgență, vin și oameni ai străzii care pot aduce astfel de probleme. De altfel, înțeleg că situația este la nivel de București, în care s-au înmulțit aceste «animăluțe». Este vorba de secția de recuperare și se pare că va dura undeva la trei săptămâni până se poate scăpa de această poveste”, a precizat, pentru Agerpres, medicul Florin Bica.

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El a precizat că pacienții care trebuie să rămână pe secție, vor fi trimiși în alte secții de recuperare, mai ales că nu este vorba despre o secție chirurgicală, astfel încât situația este puțin mai ușoară și pacienții pot fi transferați la alte spitale.

„Pacienții care sunt în acest moment la nivelul secției se externează, se trimit în alte secții de recuperare. Nu vorbim, totuși, de o secție chirurgicală, vorbim de o secție de recuperare, cu alte cuvinte bolnavi care sunt la recuperare, care nu trebuie operați sau mai știu eu ce. Bine, nu sunt bolnavi ușori, dar totuși pot fi transferați în alte spitale”, a explicat medicul.

Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar-Arseni din București va rămâne închisă pentru dezinsecție vreme de o lună de zile.

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