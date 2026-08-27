Oana Roman, de urgență la spital. Ce a pățit vedeta: „Am și un diagnostic”

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Oana Roman își ține urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Vedeta a povestit recent că în ultimele zile s-a simțit rău și nu a putut să doarmă. Din acest motiv, ea a ajuns de urgență la spital, unde medicii i-au pus un diagnostic și i-au dat un tratament pe care să îl ia timp de 10 zile. Iată ce a pățit vedeta.
Vedeta a primit tratament pe care trebuie să îl ia timp de 10 zile, însă dacă lucrurile nu se ameliorează, ea va fi nevoită să își îndepărteze amigdalele pe cale chirurgicală.
„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pt că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.
„Starea mea la ora la care postez pozele astea, unu e cea mai bună pentru că am avut insomnie și am și dureri de amigdale care încă nu cedează la antibiotic. Vreau însă să încep săptămâna cu zâmbete și să cred că va fi o săptămână bună. Ceea ce vă urez și vouă!”, a transmis Oana Roman la începutul săptămânii.
Cum a slăbit 10 kilograme
Oana Roman se simte și arată mai bine ca niciodată, după ce a slăbit 10 kilograme, în urma unui regim de la nutriționist.
Ea a reușit să scape de kilogramele în plus în doar 3 luni. Recent, ea și-a etalat silueta într-un costum de baie, aflată în vacanță pe Coasta de Azur alături de fiica ei, Isabela.
„Din 2021, în fiecare vară adunăm amintiri pe Coasta de Azur. Ne facem selfie în fiecare an. Îmi trăiesc viața așa cum vreau. Sunt liberă, independentă, stăpână pe mine și pe alegerile mele. Nu dau socoteală nimănui, nu cer voie nimănui pentru nimic. Îmi cumpăr ce-mi doresc și călătoresc unde îmi doresc, din banii mei. Și nu datorez nimic nimănui! Ceea ce vă doresc si vouă”, a scris Oana Roman pe Instagram.