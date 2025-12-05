Cum arată Oana Roman nemachiată și fără filtre: „Merg la tratament cosmetic de câteva ori pe an”

Oana Roman a bifat o apariție naturală pe rețelele sociale. Vedeta, în vârstă de aproape 50 de ani, s-a afișat complet nemachiată și fără filtre, arătându-le urmăritorilor săi cum arată tenul ei și dând, totodată, dovadă de încredere în sine și autenticitate.

Oana Roman s-a afișat nemachiată și fără filtre

Într-o postare pe Instagram, Oana Roman a explicat că secretul tenului său constă în utilizarea cremelor hidratante și în vizitele regulate la tratamente faciale. Ea a subliniat că nu are nicio intervenție estetică la nivelul feței. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

„Tenul meu la 50 de ani fără 4 luni. No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten. Merg la tratament cosmetic de câteva ori pe an. În rest, nimic”, a scris vedeta în mediul online.

Oana Roman, care va împlini 50 de ani în aprilie 2026, vrea să le demonstreze femeilor că frumusețea naturală poate fi menținută cu grijă și disciplină. Aceasta a fost o ocazie pentru ea să împărtășească cu urmăritorii săi rutina ei de îngrijire, dar și să inspire alte femei să își accepte și să își iubească aspectul natural.

Rutina vedetei de îngrijire a tenului include toner, cremă de ochi, cremă iluminatoare și cremă cu factor de protecție solară. Produsele alese de ea nu conțin parabeni și ftalați.

Confesiuni dureroase despre rolul de mamă singură

Tot recent, Oana Roman a vorbit deschis și despre lecțiile de viață învățate de-a lungul anilor. Vedeta a mărturisit că provocările prin care a trecut au învățat-o să fie puternică și să nu renunțe niciodată.

„Viața m-a învățat să nu mă opresc, să nu las armele, să nu iau pauză. Pentru că totul depinde exclusiv de mine. E greu să pun stop și e greu să mă relaxez real. E greu pentru că nu e nimeni care să facă ceva în locul meu, nici pentru mine, nici pentru Isa. Și atunci primesc putere să merg mai departe și să nu mă oprească nimic”, a scris ea pe Instagram.

Oana Roman este mama unei fiice, Isabela, pe care o crește singură, după divorțul de Marius Elisei, tatăl fetiței. Ea a subliniat că nu se bazează pe nimeni și că își găsește mereu puterea de a merge mai departe.

„Am învățat să nu mă bazez pe nimeni și să nu aștept nimic de la alții. Dar am o putere extraordinară și mereu găsesc resurse. Se poate, trebuie doar să vrei”, a adăugat vedeta.

