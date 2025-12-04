Câți bani a scos Alina Ceușan din buzunar ca să își aducă bonă filipineză în România. Se pregătește să îi ajute și familia

Alina Ceușan este mai mult decât încântată de bona din Filipine pe care a angajat-o să o ajute cu micuța Perla și cu Rock. Influencerița a dezvăluit cât a costat să o aducă pe femeie în România și a vorbit despre salariul acesteia.

Alina Ceușan are o relație excelentă cu bona copilului ei

Nu mai este o noutate că tot mai multe vedete de la noi apelează la bone filipineze care să aibă grijă de copiii și casa lor. Este și cazul Alinei Ceușan, care a povestit cât a costat-o să aducă o bonă din Filipine în România, dar și ce implică acest lucru.

Influencerița a mărturisit că bona ei a devenit deja ca un membru al familiei. Florence este foarte apreciată și respectată în casa vedetei. Mai mult, Alina Ceușan a povestit că urmează să facă un pachet de Crăciun pe care i-l va trimite familiei bonei.

„E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”.

Legătura dintre familie și bonă a fost apreciată și de fani, care au văzut că Florence este tratată ca fiind parte din familie și au lăudat-o pe Alina Ceușan pentru acest aspect.

Cât a costat să o aducă în România

Vedeta a vorbit deschis despre costurile pe care le-a suportat atunci când a adus-o pe Florence din străinătate.

Ea a spus că a plătit 2500 de euro pentru actele necesare, dar mai departe, depinde de fiecare cum își negociază salariul și cât este dispusă familia să plătească, dar și de atribuțiile bonei.

„Sinceră să fiu taxele depind în funcție de orașul în care te afli sau în care negociezi contractul pentru că sunt anumite sume de start și pentru Cluj și pentru București. (…)

Cred că toată operațiunea începe cu actele de viză, dacă bona nu este în România și are un job de la care pleacă și vine la voi, care de cele mai multe ori nu se întâmplă, nu prea reușiți să le prindeți așa, între joburi.

Ele pleacă acasă la o anumită perioadă de timp. Sunt în jur de 2.500 de euro care trebuie dați pe acte, pe a o aduce din Flipine, pe viză și alte cele, după care salariul se negociază și în funcție de fișa postului, deci e unic”.

Vedeta a lăsat și un număr de telefon de la agenția de bone care s-a ocupat să o găsească pe Florence pentru prietenii ei de pe Instagram care sunt în căutarea unei dădace filipineze.

