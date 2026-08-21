Georgiana, soția lui Marian Godină, despre decizia polițistului de a demisiona: „Eu am știut mereu” 

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Soția lui Marian Godină a vorbit despre decizia acestuia de a demisiona din Poliție. Georgiana a explicat că a fost martoră la tot procesul de decizie prin care a trecut influencerul și a știut mereu că cea mai bună hotărâre este ca acesta să renunțe la domeniu. Iată ce a mărturisit soția lui Godină.

Georgiana l-a susținut pe Marian Godină să demisioneze din Poliția

Marian Godină a decis să își încheie cariera în Poliția. Decizia nu a fost una ușoară sau luată din impuls, ci o hotărâre care a venit după multe calcule și timp de gândire.

În tot acest timp, Georgiana i-a fost alături lui Godină. Ea a explicat că și-a dorit ca soțul ei să renunțe la meserie pentru că a văzut și părțile mai puțin frumoase ale acestei profesii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Georgiana a explicat că este fiică de polițist și știe ce înseamnă să trăiești cu un om care are această profesie.

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„Astăzi, Marian și-a dat demisia din Poliție. Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine. Eu, însă, am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă. Și i-am spus-o de fiecare dată: să plece. Nu pentru că nu i-a plăcut meseria lui. Din contră. Cred că tocmai pentru că a iubit-o atât de mult i-a fost atât de greu să renunțe la ea. Dar eu am văzut și partea pe care oamenii de aici nu au văzut-o. Partea pe care doar soțiile de polițiști o cunosc. Ba mai mult, eu sunt și fiică de polițist.

Am văzut telefoanele primite la ore târzii. Am văzut plecările în grabă, în toiul nopții, fără să știu întotdeauna unde merge și când se întoarce. Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple.

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Uneori adormeam, alteori nu. Iar când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită. Poate că pentru el toate astea au devenit, în timp, parte din meserie. Pentru mine nu au devenit niciodată ceva obișnuit, deși le mai trăisem și în copilărie”, a povestit soția fostului polițist.

„Sunt mândră de el”

Soția influencerului a scris că este mândră de el și se bucură enorm că nu mai stă cu grija că nu se va mai întoarce acasă. Mai mult, ea a recunoscut că este cea care l-a susținut să fac acest pas și a spus că va fi întotdeauna lângă el.

„De aceea, astăzi nu sunt tristă. Sunt mândră de el. Sunt mândră că a avut curajul să închidă un capitol atât de important din viața lui fără să știe exact cum vor arăta toate paginile următoare. Sunt mândră că a ales să creadă în el și în lucrurile pe care le poate construi de acum înainte.

Și, poate puțin egoist, mă bucur că de acum înainte vor fi mai puține nopți în care să mă uit la telefon și să aștept să aud cheia în ușă. Eu l-am susținut mereu să facă pasul ăsta. Astăzi, în sfârșit, l-a făcut. Iar oriunde îl va duce drumul de aici înainte, noi trei vom fi lângă el”, și-a încheiat Georgiana mesajul.

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