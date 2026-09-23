Denise Rifai, prima apariție după ce a plecat de la Furnicuțele. În ce producție a fost surprinsă prezentatoarea tv

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După doar șase luni la cârma emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, Denise Rifai a decis să încheie acest capitol din cariera sa în august 2026, predând ștafeta lui Cătălin Măruță. Acum, prezentatoarea tv a apărut într-o altă producție, alături de nume mari din industria de divertisment.

Denise Rifai, prima apariție după Furnicuțele

Deși s-a retras de la emisiunea de divertisment care a devenit rapid îndrăgită de public, Denise Rifai a anunțat că rămâne alături de familia Antena 1, pregătită pentru noi provocări. Între timp, însă, vedeta a surprins pe toată lumea cu o apariție neașteptată într-un proiect artistic inedit.

La scurt timp după ce a renunțat la Furnicuțele, Denise Rifai a fost protagonista unei surprize de proporții. Vedeta a apărut în videoclipul piesei „Hora Nebunelor”, lansată de Diana Matei. Acesta este primul proiect video al prezentatoarei tv de la schimbarea recentă din cariera sa, iar fanii au remarcat imediat o latură diferită a acesteia.

Clipul, care a devenit deja viral pe rețelele de socializare, reunește nume sonore din showbiz-ul românesc precum Ramona Olaru, Gabriela Oțil, Doinița Oancea și influencera Ela Voineag.

Denise Rifai a strălucit în scena finală, unde a adus un omagiu emisiunii sale anterioare de la Kanal D, „40 de întrebări”, cu o replică plină de umor: „Și acum întrebarea: Oare, care e cea mai nebună dintre voi?”.

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Un proiect plin de energie și voie bună

Conceput ca o celebrare a feminității și a prieteniei între femei, videoclipul Dianei Matei surprinde o atmosferă plină de energie și distracție.

Artista a descris întreaga experiență pe Instagram, spunând: „Hora Nebunelor a fost exact așa cum îi spune numele! Ne-am adunat o grămadă de fete, am dat REC și a ieșit ceva ce abia aștept să vedeți”.

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Ramona Olaru și Gabriela Oțil au adus un plus de farmec producției, contribuind la un rezultat final vibrant și dinamic. Actrița Doinița Oancea și influencera Ela Voineag completează perfect mixul de personalități diverse, iar interacțiunea dintre ele a fost evidentă atât pe ecran, cât și în culise.

Atmosfera plină de viață de la filmări a fost o adevărată sursă de inspirație pentru toate participantele, iar rezultatul final promite să fie o explozie de culoare și bună dispoziție, care rezonează cu publicul larg.

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Sursă foto: Instagram, Captură video

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