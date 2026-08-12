Cătălin Măruță, replică pentru o fană după ce a semnat cu Antena 1: „ „Acum pot să-i răspund sincer: da” 

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Cătălin Măruță începe o nouă etapă a vieții sale profesionale. Prezentatorul revine din toamnă pe micile ecrane, înlocuind-o pe Denise Rifai la cârma emisiunii „Furnicuțele”, de pe Antena 1. Acum, el a vorbit despre un episod pe care mulți l-au uitat.
Măruță, răspuns sincer pentru o fană după ce semnat cu Antena 1
Celebrul om de televiziune a acceptat noua provocare de a prezenta emisiunea Furnicuțele de pe Antena 1. Anunțul lansării noului proiect i-a luat prin surprindere pe fani și a creat multe reacții în mediul online.
„Dacă mă duc la Antenă. Vrei să fiu sincer cu tine? (…) Ideea e în felul următor. Cred că trebuie să treacă puțin timp… Eu vreau să mai fac televiziune, dar că va fi o altă televiziune, că va fi tot la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide. Îmi place și mă simt bine să fac televiziune, dar nu știu dacă la PRO TV sau Antena 1. Nu știu să răspund 100%. E o decizie pe care mi-ar plăcea să o iau cu familia”, declara Cătălin Măruță.
„Acum pot să-i răspund sincer: da, Eva”
Cătălin Măruță a confirmat noul proiect de la Antena 1, iar urmăritorii i-au adus aminte de întrebarea pusă de fiica lui, în urmă cu jumătate de an.
„Felicitări! Anunțul ăsta m-a dus cu gândul la întrebarea Evei : «Te muți la Antena?»”.
Cătălin Măruță a reacționat rapid: „Acum pot să-i răspund sincer: da, Eva!”, a spus prezentatorul, fără să bănuiască, pe vremea aceea, că următorul proiect din televiziune avea să fie chiar la Antena 1, așa cum intuia fiica ei.
Emisiunea Furnicuțele este un format nou, pe care Denise Rifai a prezentat-o până acum și care a avut invitați diverși, de la personalități din lumea sportivă, mondenă, până la persoane din politică. De acum, Cătălin Măruță va fi cel care va prezenta show-ul deja consacrat.