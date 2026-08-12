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Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii din România. Ce destinație a ales pentru noua viață

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Emily Burghelea și Andrei au luat decizia de a se muta din România. Influencerița a vorbit despre o nouă schimbare pe care a făcut-o în plan personal și despre decizia importantă pe care a luat-o pentru familia ei. Iată ce destinație a ales fosta asistentă Tv.

Emily Burghelea începe o viață nouă

Influencerița și soțul ei, alături de cei trei copii, Amedeea, Damian și Elisabeta, audecis să se mute din țară. Ei și-au pregătit bagajele și s-au îmbarcat în avion. Emily a ales să rămână discretă cu privire la destinația pe care a ales-o, însă le-a dat un indiciu urmăritorilor: este o țară europeană care începe cu litera „S”.

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Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, unde a postat câteva fotografii  cu familia ei și cu bagajele din aeroport, ținându-și urmăritorii la curent cu întreagă experiență.

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„Pentru noi, clar, este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine. Este momentul pentru un nou început, iar, atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare. 

După ce s-au îmbarcat în avion, Emily și familia ei au avut parte de o experiență dificilă.

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„Ne-am dat cu avionul, practic. Cea mai grea aterizare ever. Am țopăit cu avionul în aer, practic.

Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”, i-a întrebat blondina pe fanii săi.

Ce destinație ar fi ales influencerița

În comentarii, mai mulți urmăritori au încercat să ghicească destinația. Cineva i-a comentat „Canaria”, iar Emily Burghelea a răspuns „pe acolo”, confirmând că este vorba despre Spania, cel mai probabil Insulele Canare.

Anul schimbărilor

Pentru Emily Burghelea, 2026 este anul schimbărilor. Cu câteva zile înainte să plece din țară, influencerița le-a spus urmăritorilor că revine la culoarea de păr care a consacrat-o. 

După accidentul suferit, vedeta a avut de suferit inclusiv la capitolul păr și scalp. Deși acum are părul sănătos, ea a ales să revină la culoarea ei favorită.

„Acum am ajuns la culoarea mea naturală. Blondele știu cât de greu ajungi aici, însă real, nu am intenționat! După accident, am fost rasă pe o parte, am trecut prin multe, aproape că eram la un pas să mă tund zero.

Am fost foarte supărată, mi-a căzut extrem de mult păr după anestezia generală, însă ușor-ușor și-a revenit, acum s-a regenerat, a mai crescut, de atunci nu m-am mai vopsit/tuns, am zis că refuz să-mi mai fac orice…. 

Blondul s-a tocit de pe vârfuri și am ajuns aici. Îmi place părul meu, e sănătos și lung doar că o blondă, odată ce s-a făcut blondă, rămâne în sufletul ei tot blondă! Dacă mă gândesc la mine, în mintea mea, real, mă văd blondă. Dar, ce să vedeți, nu mai sunt”, a spus Emily pe rețelele de socializare. 

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