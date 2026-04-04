Cum a slăbit Emily Burghelea 12 kilograme în 3 luni. Decizia a luat-o după a treia naștere: „Aveam în minte foarte clar”

După trei nașteri și o perioadă dificilă în urma unui tratament postpartum în Hong Kong, Emily Burghelea a reușit să scape de 12 kilograme în doar trei luni. Influencerița a vorbit deschis despre lupta ei cu kilogramele în plus și visurile sale profesionale.

Cum a slăbit Emily Burghelea 12 kilograme

Emily Burghelea a recunoscut că au existat momente în care nu se simțea bine în propria piele, iar tratamentul pe care l-a urmat în Hong Kong, după naștere, a inclus șase mese pe zi, ceea ce i-a schimbat semnificativ silueta.

„Am avut perioade în care m-am simțit complexată. Mai ales în Hong Kong. Aveam șase mese pe zi și ajunsesem să fiu mare. Foarte mare pentru standardele mele personale, cu care eram obișnuită. Și da, eram complexată, dar în același timp aveam în minte foarte clar că este o etapă și că o să ajung acasă și o să îmi revin”, a povestit influencerița pentru Cancan.

Cu o voință de fier, ea și-a propus să revină la forma fizică dorită. A urmat un plan alimentar bine structurat, a inclus sportul în rutina zilnică și a adoptat o gândire pozitivă.

„Cred că mindsetul contează enorm. Dincolo de antrenament, plan alimentar și monitorizare, dacă tu nu crezi că poți, nu o să poți. După fiecare naștere am simțit că învăț ceva nou despre corpul meu”, a explicat Emily Burghelea.

Rezultatul? Minus 12 kilograme în doar trei luni și o formă fizică de invidiat.

Care este cheia transformării sale

Pentru Emily Burghelea, procesul de slăbire nu a fost doar despre cifrele de pe cântar, ci despre o înțelegere mai profundă a nevoilor corpului său.

„Nu mai este doar o luptă cu greutatea, este o înțelegere mai profundă. Am dobândit informații, disciplină, răbdare și, mai ales, încredere”, a mărturisit ea.

Un element esențial a fost respectarea unui orar al meselor și crearea unor rețete echilibrate.

„Pentru mine a fost esențial să respect orele de masă. Nu neapărat să mănânc perfect, ci să mănânc organizat. Mi-am construit rețete care să îmi acopere necesarul de calorii, proteine, grăsimi și carbohidrați astfel încât să am energie pentru copii, pentru toată ziua și pentru antrenamente, dar în același timp să slăbesc și să ajung în forma pe care mi-o doresc”, a precizat Emily Burghelea.

Cu o abordare echilibrată, influencerița a reușit să își recâștige încrederea în sine, chiar dacă nu totul a decurs fără mici abateri.

„Viața trebuie trăită, nu calculată obsesiv. Și da, recunosc, noaptea mai scap în frigider fără să îmi dau seama, mai ales după câte o repriză de plâns a Elisabetei. Dar nu mă mai judec pentru asta, face parte din viața reală”, a subliniat ea.

Care este visul lui Emily Burghelea

Experiența transformării personale a inspirat-o pe Emily Burghelea să vină în sprijinul altor femei care își doresc să facă o schimbare. Astfel, a lansat o aplicație de wellness care a devenit rapid un succes.

„Asta m-a inspirat să lansez și aplicația mea de wellness, care în prima zi a ajuns numărul 1 în România. Sunt și antrenamente personalizate, diete, tracker de calorii și de greutate, de apă, mindset și o mulțime de alte funcții. Rezultatul? M-am recuperat foarte rapid, la modul că acum chiar am pătrățele”, a spus ea.

Dar Emily Burghelea nu se oprește aici. Pe lângă proiectele de wellness și viața de familie, visul ei cel mare rămâne să devină prezentatoare TV și cântăreață.

„Este cel mai mare vis al meu de când eram mică să fiu prezentatoare TV și cred că și cântăreață. Mi-ar plăcea enorm să fiu parte dintr-un alt show gen *Bravo, ai stil!*, dar în forma aceea autentică, cum era pe vremuri, reality show, autentic, natural! Sunt bună la asta și îmi place! Ar fi păcat să renunț! Aștept doar proiectul potrivit, care sunt sigură că va veni la momentul potrivit!”, a mai spus influencerița pentru publicația menționată anterior.

Sursă foto: Instagram

