De ce nu vrea soțul lui Emily Burghelea o bonă pentru cei trei copii ai lor. „Eu chiar îmi doresc!” Vedeta recunoaște că are nevoie de sprijin

Emily Burghelea a vorbit despre oboseala cronică și provocările logistice cu care se confruntă de când a devenit mamă pentru a treia oară. Deși ea și soțul ei, Andrei, au susținut vehement încă de la început că își doresc să își crească micuții singuri, fără ajutorul unei bone, realitatea din teren a început să își spună cuvântul.

Într-un interviu recent, fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre nopțile albe, epuizarea fizică și compromisurile zilnice pe care le face pentru a jongla între carieră și rolul de mamă full-time, recunoscând că resursele ei de energie sunt uneori complet secate.

„Poate îl convinge cineva pe Andrei, eu chiar îmi doresc o bonă”

Principala provocare cu care se confruntă cuplul în acest moment este legată de decizia de a primi sau nu un ajutor din exterior în mod permanent. În timp ce soțul ei rămâne extrem de ferm pe poziții, dorind ca cei mici să fie crescuți exclusiv de ei, Emily recunoaște că a ajuns la capătul puterilor și simte o nevoie acută de sprijin pentru a putea respira.

„Noi am spus mereu că nu vrem să apelăm la bone pentru că ne dorim să fim prezenți în viața copiilor, să vedem momentele mici, felul în care cresc, gesturile lor zilnice. Eu recunosc însă că, mai ales la al treilea copil, am început să simt diferit această nevoie de ajutor.

Andrei este în continuare foarte hotărât că nu vrea bone și fac un mic apel public prin acest interviu, poate îl convinge cineva, pentru că eu chiar îmi doresc, măcar puțin sprijin, din când în când”, a mărturisit Emily Burghelea pentru viva.ro.

Vedeta nu ascunde faptul că realitatea de zi cu zi este mult mai dură decât teoria și că adesea simte că limitele fizice îi sunt testate la maximum.

„Nu e ușor, uneori e obositor, alteori simțim că ne întindem peste limite, dar știm că perioada aceasta este prețioasă și trece repede. Și, chiar dacă uneori glumesc că aș semna imediat pentru o bonă, adevărul este că, în tot haosul ăsta organizat, ne simțim aproape de copii, de viața lor, de felul în care cresc”, a adăugat ea.

Rutina din spatele camerelor de filmat și traficul bucureștean

Pentru ca lucrurile să funcționeze, cei doi părinți au fost nevoiți să își împartă sarcinile după un program militar. În timp ce Andrei a preluat logistica și drumurile obositoare prin oraș pentru copiii mai mari, Emily a intrat într-o etapă mult mai statică, fiind legată de casă din cauza bebelușului. Paradoxal, minutele în șir pierdute în ambuteiaje au devenit momente de aur pentru tată și copii.

„Dimineața, Andrei duce copiii la grădiniță la ora 8. Apoi, în funcție de zile și de activități – înot, balet, tenis – îi ia la 3, 4 sau 5. Petrece foarte mult timp cu ei în mașină, în trafic, iar ăsta, paradoxal, a devenit unul dintre momentele lor de conectare: povestesc, cântă, glumesc, pun întrebări. Traficul ne ia cel mai mult timp… dar a devenit cumva teritoriul lor de conversație”, a explicat fosta asistentă TV.

În tot acest timp, Emily încearcă să nu își piardă complet identitatea profesională și își împarte puținul timp liber rămas între alăptat și proiectele din online.

„Eu rămân acasă cu Elisabeta, perioada aceasta este mult mai statică pentru mine. Nu ieșim foarte mult, avem activitățile noastre în casă sau, atunci când vremea permite, în parc. Este o etapă liniștită, concentrată pe ea și pe recuperarea mea.

În paralel, încercăm să ne rezolvăm și lucrurile personale: joburi, proiecte, studii, research-uri, tocmai pentru a nu ne deconecta complet de la viața profesională și de la ritmul nostru interior. Facem totul pe bucățele, între momentele de familie”, a detaliat vedeta.

Bunicii, „eroii blânzi” care salvează echilibrul familiei

Chiar dacă refuză ideea unei bone, Emily și Andrei nu sunt complet singuri în această luptă cu cronometrul. Bunicii joacă un rol salvator în ecuație, fiind singurii cărora părinții le încredințează copiii atunci când simt că au nevoie de o pauză totală pentru reîncărcarea bateriilor.

„Bunicii sunt foarte prezenți în viața copiilor și suntem extrem de recunoscători pentru asta. Ne ajută mult, sunt implicați, apropiați și au o relație foarte frumoasă cu cei mici. Pentru copii, bunicii sunt ca niște eroi blânzi – calzi, răbdători și mereu pregătiți să transforme timpul petrecut împreună într-o poveste specială”, a declarat Emily plină de recunoștință.

Prezența bunicilor le oferă celor doi soți libertatea de a respira și de a se ocupa de urgențe, știind că micuții sunt pe mâini sigure și primesc aceeași afecțiune ca acasă.

