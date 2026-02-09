Andrei, soțul lui Emily Burghelea, se confruntă cu probleme de sănătate. Diagnosticul dur primit de la medici: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea și teama”

Emily Burghelea trăiește momente delicate, după ce soțul său, Andrei, a primit un diagnostic medical îngrijorător. Influencerița a lansat un apel emoționant pe rețelele sociale, cerând sprijinul celor care îi urmăresc activitatea.

Soțul lui Emily Burghelea, diagnostic îngrijorător

Emily Burghelea trece prin noi momente dificile după ce soțul ei, Andrei, a primit un diagnostic dur din partea medicilor: chist arahnoidian. Influencerița a povestit totul pe rețelele sociale, moment în care și-a exprimat admirația pentru puterea și bunătatea partenerului său. Deși situația este complicată, Emily rămâne optimistă și încrezătoare că vor găsi soluția potrivită pentru a depăși această provocare.

„Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea, și teama, și grija… Andrei este omul vieții mele, cel mai bun tată, soțul perfect, genul de persoană al cărui zâmbet este molipsitor”, a scris ea pe pagina sa de Instagram.

Chistul arahnoidian, diagnosticat la nivelul capului lui Andrei, are o dimensiune de 7 cm și necesită investigații medicale mai amănunțite decât cele efectuate până acum.

Emily Burghelea a povestit că Andrei a fost întotdeauna o persoană puternică, care pune nevoile celor dragi mai presus de ale sale, chiar și atunci când se confruntă cu dureri sau disconfort.

„Și totuși îl doare… și totuși rezistă… Și totuși nu spune și se ocupă de toate celelalte probleme ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, ca și cum totul este bine chiar dacă… poate nu este”, a mărturisit influencerița.

Ce este chistul arahnoidian

Acest tip de chist este un sac umplut cu lichid cefalorahidian format între creier sau măduva spinării și membrana arahnoidă, una dintre cele trei straturi care protejează sistemul nervos central.

Deși unele chisturi arahnoidiene nu cauzează simptome, altele pot induce dureri de cap, greață, tulburări de echilibru sau dificultăți cognitive, în funcție de mărimea și localizarea lor.

În ciuda gravității situației, Emily Burghelea își păstrează credința că soluția ideală nu întârzie să apară, având încredere în puterea divină și sprijinul comunității.

„Știm sigur că totul o să fie bine, avem multă încredere în Dumnezeu și știm sigur că pentru orice problemă există o soluție. Întrebarea este… care va fi cea mai bună soluție?”, a adăugat aceasta.

Apelul emoționant lansat de Emily a atras numeroase mesaje de încurajare din partea fanilor, care i-au transmis gânduri bune și sprijin moral în această perioadă dificilă.

Sursă foto: Instagram

