Andreea Popescu îi răspunde lui Rareș Cojoc, după ce dansatorul a vorbit despre succesul său: „O parte din reușita lui…”

Andreea Popescu a stârnit controverse în mediul online printr-un mesaj care pare să răspundă subtil declarațiilor recente ale lui Rareș Cojoc despre succes și sacrificiu. Fostul soț al influenceriței a vorbit într-un episod al podcastului „Acasă la Măruță” despre cariera sa impresionantă, sacrificiile făcute pentru a deveni unul dintre cei mai buni dansatori ai lumii și despre divorțul de Andreea, subliniind că nu poartă responsabilitatea pentru destrămarea căsniciei.

Andreea Popescu, mesaj acid la adresa lui Rareș Cojoc

La scurt timp după apariția interviului lui Rareș Cojoc, Andreea Popescu a publicat pe rețelele sociale un mesaj profund, care pare să facă aluzie la rolul său în viața și cariera fostului soț.

„Nu uita că atunci când un om ajunge în vârf, rareori ajunge singur. În spatele fiecărui vis împlinit stau ani de susținere, liniște, siguranță și iubire oferită necondiționat. Să fii acolo zi de zi, să ții totul împreună, să renunți uneori la tine pentru binele celui de lângă tine nu este un lucru mic. Este o formă de iubire și de putere care nu se vede întotdeauna, dar care poate schimba destine”, a scris dansatoarea în mediul online.

Mesajul este însoțit de un videoclip simbolic, în care o femeie sprijină o scară pe care un bărbat urcă spre vârf, sugerând că succesul vizibil al unei persoane este adesea susținut de eforturi invizibile.

Dincolo de lumina reflectoarelor

Rareș Cojoc, cunoscut pentru performanțele sale internaționale în dans sportiv, a subliniat în podcast că succesul său a fost construit pe ani de muncă și sacrificii personale. Totuși, mesajul Andreei Popescu aduce în discuție o perspectivă diferită, concentrată pe acele persoane care contribuie discret la succesul altora, fără a căuta recunoaștere.

„O parte din reușita lui poartă și amprenta femeii care i-a fost sprijin, echilibru și acasă în toți anii în care a construit”, a adăugat Andreea Popescu în mesajul său.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii, iar inițiativa a venit, potrivit spuselor dansatorului, din partea fostei sale soții.

„Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a explicat el.

