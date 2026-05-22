Cerința aparte a Mihaelei Rădulescu pentru Dani Oțil. Cei doi au format un cuplu timp de 6 ani: „Unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dani Oțil și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai importante lecții de viață pe care le-a primit. Aceasta i-a fost oferită de nimeni alta decât Mihaela Rădulescu, femeia cu care a trăit o poveste de dragoste intens mediatizată timp de șase ani.

Dani Oțil, despre cerința Mihaelei Rădulescu

Deși relația lor s-a încheiat cu mulți ani în urmă, Dani Oțil a declarat că păstrează o relație foarte bună cu Mihaela Rădulescu și că aceasta a avut un impact semnificativ asupra sa. Într-un moment de sinceritate, prezentatorul a povestit că unul dintre cele mai valoroase sfaturi din viața sa i-a fost oferit chiar de fosta parteneră.

„Sunt nenumărate subiecte legate de Mihaela. Eu am o relație foarte bună cu ea și am învățat extrem de multe lucruri de la ea”, a spus prezentatorul de la „Neatza” în emisiunea „Furnicuțele”.

În același timp, Dani Oțil a povestit că Mihaela Rădulescu a avut o cerință aparte pentru el, pe vremea când formau un cuplu. Iar această cerință s-a transformat într-o adevărată lecție de viață.

„«Dani, eu am o vârstă. Îți dai seama că lucrurile vor evolua într-o zi. Oricât de bine ne este nouă acum, în tot mediul ăsta — bem, mâncăm, avem de toate, soare și nu știu ce — tu ești încă tânăr. Într-o zi vreau să vii cu viitoarea ta soție să mi-o prezinți și să îmi spui: Cu ea vreau să fac unul sau mai mulți copii». Este unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”, a povestit acesta.

Citește și: Nicoleta Manea a anunțat divorțul de Alexandru Manea. Ce se întâmplă cu afacerea lor de milioane de euro

Citește și: Familia Clejanilor a pierdut zeci de mii de euro din cauza scandalului lui Fulgy. Dezvăluiri despre necazul artiștilor: „Să o numim țeapă, dar nu e chiar țeapă”

Povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Dani Oțil a fost una intensă și urmărită cu interes de publicul din România. Totuși, după șase ani, relația lor s-a încheiat, iar Mihaela a început o nouă etapă în viața sa în Monaco, alături de sportivul austriac Felix Baumgartner, care și-a pierdut viața într-un tragic accident de parapantă în vara anului 2025.

Vedeta Antena 1 și-a găsit fericirea alături de Gabriela Prisăcariu

Între timp, Dani Oțil și-a găsit fericirea alături de Gabriela Prisăcariu, cu care s-a căsătorit și împreună cu care are un băiețel adorabil, Tiago.

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a amintit cu umor momentul în care a cunoscut-o pe Gabriela, care apărea ca model în emisiunea difuzată după emisiunea sa. Între cei doi s-a creat rapid o chimie specială, iar povestea lor de iubire a evoluat treptat către o relație stabilă și o familie frumoasă.

Citește și: Mario Iorgulescu, prima reacție după ce a fost condamnat definitiv la închisoare: „Mă simt nasol rău acum”

Citește și: Codruța Filip a recunoscut că a mers la psiholog după divorțul de Valentin Sanfira: „E ok să ceri ajutor”

„La emisiunea de după mine, venea în postura de model”, a spus Dani Oțil.

Prezentatorul și-a amintit cum a întrebat-o dacă „vrea să o curenteze”, iar aceasta nu l-a refuzat, răspunzându-i în același ton: „Acum nu mai am bateriile încărcate”, a spus el amuzat.

În ceea ce privește dragostea adevărată, Dani Oțil a spus: „Cred într-un fling, într-o pasiune carnală, dar dragostea se construiește. E un management la un moment dat. Nu merge doar pe bubuială, fluturași”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dani Oțil

Sursă foto: Instagram, Facebook, Arhivă

Urmărește-ne pe Google News