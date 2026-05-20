Festivalul de Film de la Cannes nu este doar despre proiecții cinematografice și defilări oficiale, ci și despre momentele fierbinți din culisele vedetelor. Supermodelul internațional Heidi Klum, în vârstă de 52 de ani, a reușit să mute reflectoarele de pe covorul roșu direct spre balconul hotelului de lux în care era cazată.

Vedeta a fost surprinsă de fotografi în timp ce se bucura de soarele din sudul Franței într-o ipostază complet lipsită de inhibiții, renunțând complet la sutien.

O escapadă romantică sub privirile indiscrete ale fotografilor

În cursul zilei de 19 mai, celebrul manechin de origine germană a decis să lase la o parte rochiile de gală voluminoase pentru o sesiune de bronz intens. Heidi a fost fotografiată pe balconul hotelului purtând doar slipul tanga al unui costum de baie.

Atmosfera relaxată a fost completată de prezența soțului ei, muzicianul Tom Kaulitz. Acesta și-a făcut apariția inițial într-o bluză albă cu buline și ochelari de soare, însă ulterior a renunțat și el la cămașă pentru a i se alătura soției sub razele soarelui. Cei doi au părut complet indiferenți la prezența camerelor de filmat din jur, concentrându-se exclusiv pe momentele lor de relaxare în doi.

Contrastul izbitor dintre covorul roșu și momentele intime

Apariția îndrăzneață de pe balcon vine la doar câteva zile după ce Heidi Klum a făcut senzație la premierele oficiale de la Cannes. Pe covorul roșu, ea a adoptat ținute spectaculoase și extrem de sofisticate. La premiera filmului Fjord, modelul a atras toate privirile într-o rochie aurie transparentă, semnată de Monique Lhuillier, urmată de o apariție elegantă în nuanțe de piersică la premiera La Vénus Electrique.

Fanii au remarcat imediat contrastul uriaș dintre aceste ținute provocatoare de la Cannes și stilul abordat la Met Gala, eveniment desfășurat la începutul acestei luni, unde vedeta a fost acoperită din cap până în picioare, transformându-se într-o adevărată sculptură vie.

„Simt că am 35 de ani”

Deși imaginile topless au împărțit internetul în două, Heidi Klum a demonstrat încă o dată că are o încredere deplină în corpul său și că nu lasă preconcepțiile legate de vârstă să o definească. Vedeta a vorbit deschis în trecut despre modul în care își privește corpul pe măsură ce înaintează în vârstă și despre refuzul ei de a se conforma unor standarde rigide.

Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, ea a explicat filosofia sa de viață și modul în care își menține silueta fără eforturi extreme. Întrebată despre trecerea anilor, vedeta a fost extrem de sinceră. Ea a declarat public: „Simt că am 35 de ani. De asemenea, nu am exagerat niciodată cu exercițiile fizice și am încercat să fiu puțin mai blândă cu corpul meu, să nu îl supun la chinuri mari. Sunt mai grea decât eram înainte – nu intenționat, dar când ești mai tânăr, metabolismul tău este diferit. Când eram mai tânără, nu am încercat niciodată în mod special să arăt așa cum arătam. Acum am evoluat puțin și mă simt excelent în pielea mea – mult mai bine acum decât atunci”.

Această stare de spirit relaxată se datorează probabil și pauzei profesionale pe care Heidi o traversează în această perioadă, înainte de a reveni pe platourile de filmare pentru un nou sezon al emisiunii Project Runway, programat pentru luna iulie. Până atunci, supermodelul își împarte timpul între soarele din Cannes și noul membru al familiei, un cățeluș salvat pe nume Fritz, pe care l-a adoptat recent și care o însoțește în această călătorie din Franța.

Foto – Profimedia

