Ducii de Sussex, în ipostaze intime, cum rar îi vezi. Fotografiile publicate de Meghan Markle la opt ani de la căsătorie s-au viralizat

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

La opt ani de la căsătorie, Prințul Harry și Meghan Markle revin în atenția publicului printr-o serie de documente vizuale inedite. Ducesa de Sussex a publicat în spațiul virtual mai multe imagini de arhivă din ziua nunții, o mișcare ce rupe linia de discreție adoptată de cuplu în ultima perioadă cu privire la evenimentele din viața lor privată.

Imagini intime din culisele de la Castelul Windsor

Pentru a marca momentul în care au spus cel mai important „Da” din viața lor, Meghan Markle a ales o platformă socială pentru a distribui o serie de instantanee pline de emoție. Imaginile surprind o latură extrem de personală a evenimentului desfășurat la Capela St. George. Fanii au putut observa momente de liniște din interiorul Castelului Windsor, interacțiuni calde dintre cei doi proaspăt căsătoriți, dar și pregătirile tensionate din spatele camerelor de filmat pentru portretele oficiale de curte.

Ducesa a preferat să lase imaginile să vorbească de la sine, adăugând o descriere extrem de succintă și nostalgică care subliniază trecerea timpului.

„Acum opt ani”, a fost mesajul simplu scris de Meghan Markle în descrierea cadrelor inedite.

De la basmul regal la exilul din California

Retrospectiva publicată de ducisă amintește publicului de parcursul tumultuos al celor doi. Ceremonia care părea desprinsă dintr-un basm a fost rapid urmată de o realitate tensionată în cadrul firmei regale. La mai puțin de doi ani de la fastuosul eveniment din Marea Britanie, Harry și Meghan au luat decizia radicală de a renunța definitiv la rolurile lor oficiale de seniori ai Casei Regale, alegând să își construiască o nouă viață, departe de rigorile Londrei, în însorita Californie.

Această mutare a marcat începutul unui război de uzură cu presa britanică și cu restul familiei regale, transformând fiecare apariție sau postare a cuplului într-un subiect de analiză geopolitică și culturală.

Citeşte şi: Meghan Markle, fotografie rară cu cei doi copii ai săi și ai Prințului Harry. Archie a împlinit 7 ani

Citeşte şi: Tensiuni între Meghan Markle și Prințul William. Ce s-a întâmplat între cei doi în timpul unei întâlniri de reconciliere

Citeşte şi: La 75 de ani a ieșit pe stradă în fustă mini și pantofi diferiți în fiecare picior. Excentrica vedetă i-a lăsat mască pe trecători!

Valul de critici din Marea Britanie nu se oprește

În ciuda atmosferei romantice pe care ducesa a încercat să o transmită prin intermediul acestei aniversări, ecourile scandalurilor recente din Marea Britanie rămân puternice. Doar cu o lună în urmă, cuplul stabilit în Statele Unite a fost din nou ținta unor atacuri extrem de dure pe canalele media britanice, unde au fost acuzați în mod direct că acțiunile lor sistematice au ca scop subminarea imaginii Coroanei.

În cadrul unei dezbateri aprinse difuzate de postul de televiziune GB News, comentatorii și-au exprimat revolta față de atitudinea ducilor de Sussex, considerând că aceștia aduc prejudicii grave instituției monarhice.

„Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu familiei regale”, a declarat analistul Jeff Banks în timpul segmentului televizat.

Dezbaterea din spațiul public britanic arată că rănile provocate de plecarea celor doi sunt departe de a se fi vindecat, Harry fiind catalogat de critici drept o victimă „naivă” a întregului context.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News