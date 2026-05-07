Meghan Markle, fotografie rară cu cei doi copii ai săi și ai Prințului Harry. Archie a împlinit 7 ani

Meghan Markle a sărbătorit ziua de naștere a fiului său, Prințul Archie, care a împlinit 7 ani pe 6 mai 2026, printr-o postare emoționantă pe Instagram. Cu această ocazie, ducesa de Sussex a făcut publice fotografii rare ale vieții lor de familie în California.

Meghan Markle, fotografie rară cu Archie și Lilibet

Meghan Markle a împărtășit imagini rare cu Prințul Archie pentru a celebra cea de-a șaptea aniversare a fiului său. Pe 6 mai 2026, Ducesa de Sussex a postat pe Instagram câteva fotografii emoționante din viața de familie, oferind o privire rară asupra momentelor intime trăite alături de soțul său, Prințul Harry, și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

„7 ani mai târziu… la mulți ani băiatului nostru dulce 🤍”, a scris soția Prințului Harry în descrierea postării.

Imaginile includ un instantaneu nepublicat anterior cu Harry ținându-l în brațe pe Archie, pe vremea când era un nou-născut, adormit pe pieptul său, înfășurat într-o păturică. Într-o altă fotografie, mai recentă, frații Archie și Lilibet sunt surprinși plimbându-se pe o plajă din apropierea casei lor din Montecito, California, ținându-se de mână. Părul roșcat al celor doi copii sclipește în soare, moștenire de la tatăl lor.

De când au renunțat la rolurile regale în 2020, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, și Prințul Harry, de 41 de ani, se concentrează pe crearea unei vieți normale pentru familia lor în California.

„Odată ce ne cunoști, cred că îți dorești să avem aceeași normalitate ca părinți și pentru copiii noștri, precum toți ceilalți”, a spus Meghan Markle într-un interviu anterior.

Cum își petrec timpul liber fosta actriță și fiul ei

Această „normalitate” înseamnă și momente speciale între mamă și fiu.

„Mie și lui Archie ne place să ieșim la prânz, să împărțim un burger și o salată Caesar, iar apoi să ne bucurăm de un sundae cu înghețată și două cireșe deasupra”, a împărtășit Meghan Markle, oferind o altă perspectivă asupra vieții lor relaxate.

Deși cuplul regal păstrează în general viața copiilor lor departe de ochii publicului, Meghan Markle a început să împărtășească ocazional imagini cu Archie și Lilibet pe conturile sale personale și pe pagina de Instagram a brandului său, As ever, după ce a revenit pe platformă în 2025.

Ambii copii au moștenit părul roșcat caracteristic familiei Spencer, așa cum a subliniat Harry în 2023, în timpul unei apariții la „The Late Show with Stephen Colbert”.

„Cu siguranță de la mama mea. Gena roșcată este puternică!” a spus el cu mândrie.

Privind în urmă, Prințul Harry a recunoscut chiar că inițial nu credea că părul său roșcat ar fi putut fi transmis mai departe: „La începutul relației mele (cu Meghan), chiar am crezut că, dacă lucrurile vor merge bine și vom avea copii, gena roșcată nu va rezista în fața genelor soției mele, dar m-am înșelat! Bravo, roșcaților!”

Sursă foto: Instagram

