Sebastian Dobrincu, dezvăluiri rare despre relația cu Jasmine Ianțu, fiica lui Virgil Ianțu: „O respect și…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sebastian Dobrincu a clarificat zvonurile despre relația cu Jasmine Ianțu, fiica lui Virgil Ianțu, în emisiunea „Furnicuțele” de pe 6 mai.

Sebastian Dobrincu, dezvăluiri rare despre relația cu Jasmine Ianțu, fiica lui Virgil Ianțu

Sebastian Dobrincu a vorbit deschis despre viața sa personală în emisiunea „Furnicuțele” de miercuri, 6 mai, unde a clarificat și zvonurile despre relația cu Jasmine Ianțu. În iunie 2025, studenta și antreprenorul au fost fotografiați de paparazzi Cancan la plimbare prin Capitală. În imaginile apărute în presă, Jasmine și Sebastian apar zâmbitori, în ținute casual. În unele imagini, fiica lui Virgil Ianțu îl ține de braț pe fostul jurat de la „Imperiul Leilor”.

#relatie #iubita #cuplu #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro Calea Victoriei a fost martora unei apariții neașteptate! Protagoniștii noștri se plimbau la braț, cu zâmbetul până la urechi, de parcă erau singuri și nimeni nu îi putea vedea. CANCAN.RO are imagini de senzație cu Sebastian Dobrincu, care, aparent, a făcut o nouă „victimă”, pe nimeni alta decât fiica lui Virgil Ianțu, Jasmine. Presupuneri, deocamdată, nu știm care este natura relației lor, dar un lucru e cert! Se simt tare bine unul în compania celuilalt, iar frumoasa Jasmine este lipsită de inhibiții și a dat frâu liber pornirilor, de față cu toată lumea! În plus, Virgil Ianțu nu are niciun motiv să îi adreseze clasica întrebare : „Vrei să fii milionar?” O țară întreagă știe că stă bine la capitolul finanțe! #sebastiandobrincu

Întrebat despre legătura cu Jasmine, fiica lui Virgil Ianțu, Sebastian a explicat că între ei nu a existat o relație amoroasă, ci doar o frumoasă prietenie bazată pe respect.

„Eu sunt prieten bun cu Virgil, ne știm de foarte mult timp. Am o părere foarte bună și despre fiica lui. Nu am curtat-o. Suntem prieteni apropiați, ne știm de foarte mult timp. (…) E o fată pe care eu o respect și am o părere foarte bună despre ea și despre familia ei”, a declarat el.

Citește și: Sebastian Dobrincu l-a dat în judecată şi pe Siviu Faiăr, după ce a pierdut procesele cu ceilalţi vloggeri. De la ce a pornit totul

Cum este femeia ideală pentru Sebastian Dobrincu

Pe lângă acest subiect, Dobrincu a dezvăluit câteva detalii despre viziunea sa asupra dragostei și a relațiilor. În trecut, Sebastian a format cupluri cu artista Ioana Ignat și actrița Otniela Sandu. Când a fost întrebat de Denise Rifai dacă este o fire romantică, răspunsul său a fost direct.

„Eu așa m-aș descrie, dar nu pe mine trebuie să mă întrebi, ci pe oamenii care au putut să observe treaba asta de-a lungul timpului. Femeile le poți întreba. Acum sunt singur. Mi-e foarte bine singur. Vorbesc cu mai multe fete, dar nu în context romantic. Momentan nu am găsit persoana potrivită”, a explicat.

În ceea ce privește femeia ideală, Sebastian știe exact ce își dorește. „Îmi plac femeile care știu ce vor de la viață, care au o direcție și nu așteaptă să vină din altă parte direcția în viață. Femeile autonome, care știu de ce sunt apte. Preferințe fizice nu am”, a adăugat el, citat de Spynews.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News