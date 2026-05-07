Marina Almășan, dezvăluiri neașteptate după ce s-a logodit cu Sorin Mărcuș. „Acum m-am învățat minte!” Unde recunoaște că a greșit în căsnicia cu Victor Socaciu

Marina Almășan (59 de ani) traversează o perioadă de renaștere personală și se pregătește să facă un pas decisiv în viața de cuplu. După ani marcați de singurătate și încercări, vedeta TVR 2 a anunțat că se va cununa civil cu omul de afaceri Sorin Mărcuș, bărbatul care i-a fost prieten timp de patru decenii înainte de a deveni partener de viață.

Logodna, marcată de un inel dăruit în decorul spectaculos din Dallas, reprezintă pentru jurnalistă nu doar o promisiune de viitor, ci și o victorie împotriva izolării emoționale.

Lupta cu singurătatea și o conexiune de patru decenii

Relația dintre Marina Almășan și Sorin Mărcuș a apărut într-un moment de vulnerabilitate pentru ambii parteneri, fiind descrisă de vedetă ca o formulă magică găsită în fața unui inamic comun. Cei doi au descoperit că au interese și cercuri de prieteni care se întrepătrund perfect, transformând o veche prietenie într-o legătură pe care o speră indestructibilă. Dincolo de sentimente, îi unește o dorință imensă de a trăi viața la maximum, explorând lumea în călătorii care au devenit deja tradiție în cuplul lor.

„Legătura noastră a venit într-un moment în care fiecare dintre noi se lupta cu unul și același Balaur: Singurătatea. Amândoi eram în căutarea unei formule magice, care să facă acest ultim tronson al vieții cât mai frumos, mai interesant, mai incitant și… mai lung!”, a mărturisit Marina Almășan, pentru click.ro. Aceasta a subliniat că ambii sunt hotărâți să nu dea doar ani vieții, ci mai ales „viață anilor”, investind în experiențe comune și în planuri de viitor care să le unească destinele într-o formă armonioasă.

Lecții dureroase din trecut: De la „jandarm” la partener diplomat

Privind în urmă la căsnicia cu regretatul artist Victor Socaciu, Marina Almășan a analizat cu sinceritate erorile care au dus la destrămarea fostei familii. Vedeta a recunoscut că, din dorința disperată de a-și proteja soțul bolnav, a adoptat o atitudine autoritară care a fost interpretată greșit, sufocându-i acestuia spiritul rebel. Această experiență a învățat-o că grija excesivă poate fi percepută ca o formă de control, o greșeală pe care promite să nu o mai repete în actuala relație.

„Ani de zile m-am luptat cu inconștiența lui Victor, care încălca, cu bună-știință, interdicțiile medicilor. Din disperarea de a nu-l pierde, devenisem un soi de „jandarm”, care îl păzea de rele. În mintea lui, devenisem un soi de „ciocănitoare”, care îi bloca spiritul rebel și libertatea. Acum m-am învățat minte: îmi spun părerea, îmi exprim temerile, evidențiez pericolele, după care las omul să decidă el singur cum vrea să continue”, a explicat prezentatoarea TV.

Suspiciunea, un bagaj greu în noua relație

Deși trăiește momente de împlinire, Marina Almășan admite că cicatricile celor două divorțuri prin care a trecut nu s-au vindecat complet. Vedeta a mărturisit că trauma despărțirilor dureroase a făcut-o să devină extrem de precaută și să pună sub semnul întrebării momentele frumoase, o atitudine care uneori generează tensiuni cu actualul logodnic. Cu toate acestea, sprijinul familiei și faptul că fiul ei, Victoraș, l-a acceptat imediat pe Sorin Mărcuș îi oferă liniștea necesară pentru a merge mai departe.

„Am devenit foarte suspicioasă, neîncrezătoare, pun la îndoială fiecare lucru minunat care mi se întâmplă, întrebându-mă mereu „Dacă este adevărat?”, „Dacă e de durată?”. Lucrul acesta mărturisesc că îl scoate din minți pe Sorin. Iar părinții, da, dragii de ei, mă văd în sfârșit, din nou, fericită, după foarte mulți ani”, a adăugat Marina. În prezent, cuplul își face planuri pentru croaziere îndepărtate, Sorin însoțind-o pe partenera sa chiar și în locurile de filmare, susținându-i cariera și pasiunea pentru jurnalismul de turism.

