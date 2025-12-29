Marina Almășan, mesaj neașteptat la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu. „Fiul meu nu și-a putut lua rămas bun de la el!” Detalii care pot stârni noi controverse

La patru ani de la moartea lui Victor Socaciu, Marina Almășan a publicat pe Facebook un mesaj profund emoționant, în care vorbește despre vindecare, durere, dar mai ales despre fiul lor, care încă poartă povara unui rămas-bun ratat. Postarea, încărcată de sinceritate și vulnerabilitate, marchează un moment de reflecție pentru realizatoarea TV, care spune că a ales în sfârșit să lase trecutul în urmă și să privească înainte.

„Postarea aceasta nu este pentru mine!”

Marina Almășan își începe mesajul subliniind că nu mai dorește să revină asupra episoadelor dureroase din trecut. Ea vorbește despre un proces lung de vindecare, în care a învățat să accepte și să meargă mai departe.

„Postarea aceasta nu este pentru mine. Și nu este despre trădări, iertări, resemnări si grele desprinderi de Trecut. Despre acestea am vorbit destul, aproape până la vindecare. De-acum e timpul sa-mi continui drumul si să privesc spre Soarele care-si îndreaptă căldura spre mine, înțelegând că sunt, în sfârșit, gata s-o primesc” – a transmis Almășan pe rețelele sociale.

Băiatul lui Victor Socaciu nu și-a putut lua rămas bun de la tatăl său

Cea mai grea parte a mesajului este dedicată fiului ei, care, spune Marina, trăiește de patru ani cu o rană care nu s-a închis niciodată. Ea dezvăluie că băiatul nu a fost anunțat la timp despre starea critică a tatălui său:

„Postarea aceasta este mai mult pentru fiul meu, care trăiește de patru ani cu apăsarea de nevindecat a faptului ca, acum 4 ani, când tatăl său pleca înspre stele, nu si-a putut lua rămas bun de la el: cei ce-i ‘gestionau’ părintele n-au găsit nimerit sa-i anunțe fiul că tatăl său este pe moarte…”

Marina Almășan a mai punctat că fiecare a trăit acești patru ani în felul său, unii mai greu, alții mai ușor. Ea alege însă să nu mai caute explicații și să lase timpul să vindece ceea ce încă doare.

„Astăzi se împlinesc așadar acești 4 ani. Pentru unii – mai grei, pentru altii – mai ușori. Fără a mai face nicio altă speculație si alegand sa astept ca Timpul să le vindece pe toate, mă bucur ca fiul nostru stie că este rodul unei mari iubiri.”

În finalul mesajului, Marina vorbește cu recunoștință despre moștenirea artistică și umană a lui Victor Socaciu. Ea subliniază că fiul lor a moștenit nu doar chipul tatălui, ci și trăsături frumoase de caracter.

„Mă bucur că a moștenit de la tatăl său nu numai chipul, ci si o seamă de trăsături frumoase și că trebuie să fie mândru de numele pe care-l poartă. Si mă mai bucur că melodiile lui Victor au rămas să înfrunte timpul si să le vorbească românilor despre frământarile sale și ale acestui popor, despre tara pe care o venera, despre iubirea de oameni si, nu în ultimul rând, despre iubirea noastră.”

Victor Socaciu, unul dintre cei mai apreciați artiști de folk din România, a murit pe 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani. Dispariția sa a venit după o perioadă dificilă din punct de vedere medical: în anii anteriori, artistul suferise un transplant de rinichi, se confrunta cu diabet și fusese infectat cu SARS‑CoV‑2 în primăvara lui 2021. În toamna aceluiași an, starea sa de sănătate s-a agravat, fiind internat de urgență la Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila” din București.

Vestea morții sale a fost anunțată public de fosta sa soție, Marina Almășan, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook. Socaciu lasă în urmă o carieră de peste patru decenii, numeroase melodii devenite simbol și o moștenire artistică puternică, apreciată de generații întregi de români.

