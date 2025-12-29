Elena Udrea, imagini de colecție alături de familie, cu ocazia zilei de naștere. „O viață cât 10 vieți. Eu am urmat un vis!” Fosta ministră a Turismului a împlinit 52 de ani

După mai bine de trei ani petrecuți în detenție, Elena Udrea a sărbătorit pentru prima dată Crăciunul și ziua de naștere alături de fiica ei, Eva Maria. Fosta ministră a Turismului a împlinit 52 de ani pe 26 decembrie și a marcat momentul cu un mesaj emoționant, în care a vorbit despre alegeri, suferință, credință și dorul de copilul ei.

Anii de detenție și singurul regret: despărțirea de Eva

Condamnată în dosarul „Gala Bute”, Udrea a executat trei ani și patru luni de închisoare. În tot acest timp, fiica ei, născută în 2018, a rămas în grija tatălui, Adrian Alexandrov. Separarea de copil a fost, spune ea, cea mai grea încercare din viața sa.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Elena Udrea a ales să-și deschidă sufletul într-un mesaj încărcat de emoție, în care vorbește despre anii care au trecut peste ea ca „o viață cât 10 vieți”. Fosta ministră își privește parcursul cu luciditate și asumare, recunoscând că fiecare etapă, fie ea bună sau rea, a fost rezultatul propriilor alegeri. Spune că nu ar da timpul înapoi, dar dacă ar putea, l-ar opri în loc, pentru a prețui mai mult ceea ce contează cu adevărat

În centrul confesiunii sale se află un singur regret: suferința fiicei sale, Eva, în perioada în care au fost despărțite. Udrea vorbește despre visurile pe care le-a urmat, despre încercările prin care a trecut și despre credința care a ținut-o în picioare în cele mai grele momente.

Mesajul ei, transmis cu ocazia zilei de naștere, este o combinație de introspecție, recunoștință și speranță:

„O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-aș face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei… Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevăratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și pentru că mi-a dat puterea să trec prin toate încercările. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită! Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune! Vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase!”

Reîntâlnirea cu fiica ei și emoțiile recuperate prin povești

După eliberare, Udrea și fiica ei încearcă să recupereze timpul pierdut. Fosta ministră a povestit că Eva își exprimă trăirile prin povești, folosind personaje imaginare pentru a vorbi despre momentele în care o aștepta acasă.

Udrea a relatat, potrivit Spynews, o discuție emoționantă cu fetița: „Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla. În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea, folosește ocaziile în care noi spunem povești pentru ca ea să îmi spună lucruri pe care nu mi le spune direct, ci din perspectiva unei povești despre altcineva.

Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise. Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în orele acelea până a ajuns acasă.”

Acum, după eliberare, Udrea spune că își dorește să se concentreze pe familie și pe recuperarea relației cu fiica ei. Pentru prima dată după ani de anchete, procese și detenție, fosta ministră vorbește despre liniște, recunoștință și speranță.

