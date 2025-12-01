Elena Udrea, postare virală de Ziua Națională a României. „Draga noastră țară!” Cum s-a fotografiat împreună cu Eva Maria și Adrian Alexandrov

Mesajul, simplu și direct, a transmis urări către țară și către românii de pretutindeni, însoțit de o imagine în care apare alături de fiica sa și de partenerul de viață, Alexandrov. Gestul a fost perceput ca o declarație publică de afecțiune pentru România și ca o reafirmare a legăturilor personale în contextul unei zile cu puternic simbolism național.
„La mulți ani, draga noastră țară! La mulți ani, drag popor român, oriunde te-ai afla! La mulți, România!” – a transmis fosta politiciană pe pagina personală de Facebook.
Imaginea publicată de Elena Udrea o înfățișează alături de fiica sa și de Alexandrov, într-un cadru care pune în valoare intimitatea și unitatea familială. Cei trei s-au fotografiat în Piața Sfântului Petru din Roma.
Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie 2025, după ce a ispășit trei ani și zece luni dintr-o condamnare de șase ani primită în dosarul Gala Bute. După eliberare, fosta ministră a Turismului a anunțat cu ce intenționează să se ocupe de acum înainte. „Îmi voi continua activitatea în mediul privat, în afacerile familiei. Și o să mă implic foarte mult într-o asociație non-guvernamentală pentru sprijinirea persoanelor care au trecut prin detenție”, a spus Elena Udrea, imediat după eliberare.
