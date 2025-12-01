Elena Udrea, postare virală de Ziua Națională a României. „Draga noastră țară!” Cum s-a fotografiat împreună cu Eva Maria și Adrian Alexandrov

Elena Udrea a marcat Ziua Națională a României cu un mesaj cald și o fotografie de familie, postate pe rețelele sociale.

Mesajul Elenei Udrea de Ziua Națională

Mesajul, simplu și direct, a transmis urări către țară și către românii de pretutindeni, însoțit de o imagine în care apare alături de fiica sa și de partenerul de viață, Alexandrov. Gestul a fost perceput ca o declarație publică de afecțiune pentru România și ca o reafirmare a legăturilor personale în contextul unei zile cu puternic simbolism național.

„La mulți ani, draga noastră țară! La mulți ani, drag popor român, oriunde te-ai afla! La mulți, România!” – a transmis fosta politiciană pe pagina personală de Facebook.

Imaginea publicată de Elena Udrea o înfățișează alături de fiica sa și de Alexandrov, într-un cadru care pune în valoare intimitatea și unitatea familială. Cei trei s-au fotografiat în Piața Sfântului Petru din Roma.

Vezi imaginea în GALERIA FOTO din articol.

Elena Udrea și Eva au mai fost în Italia, fără Adrian Alexandrov

La sfârșitul lunii octombrie, Elena Udrea a petrecut câteva zile în Italia împreună cu fiica sa, Eva, fără partenerul Alexandrov, iar din vacanță a transmis un mesaj emoționant: „Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma.”

Citeşte şi: Motivul pentru care Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria, în Italia

Citeşte şi: Elena Udrea vrea să se întoarcă în Costa Rica să îi arate fiicei sale unde s-a născut: „E nerăbdătoare să vadă țara a cărei cetățean este”

Citeşte şi: Elena Udrea, prima vacanță în afara țării cu fiica ei, după eliberarea din închisoare. Cum s-au fotografiat în Roma. „Chiar dacă nu mai este permis…”

Citeşte şi: Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție elegantă și gesturi tandre în mall, la cumpărături. Cum au fost fotografiați

Adrian Alexandrov urma să fie alături de ele în concediu, dar apropiați ai familiei au declarat pentru publicație că partenerul Elenei Udrea s-a confruntat cu o problemă medicală și nu a putut pleca.

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie 2025, după ce a ispășit trei ani și zece luni dintr-o condamnare de șase ani primită în dosarul Gala Bute. După eliberare, fosta ministră a Turismului a anunțat cu ce intenționează să se ocupe de acum înainte. „Îmi voi continua activitatea în mediul privat, în afacerile familiei. Și o să mă implic foarte mult într-o asociație non-guvernamentală pentru sprijinirea persoanelor care au trecut prin detenție”, a spus Elena Udrea, imediat după eliberare.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News