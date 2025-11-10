Elena Udrea vrea să se întoarcă în Costa Rica să îi arate fiicei sale unde s-a născut: „E nerăbdătoare să vadă țara a cărei cetățean este”

Elena Udrea vrea să se reîntoarcă în Costa Rica, după ce a petrecut aproape patru ani în penitenciar. Fostul ministru al Turismului vrea să îi arate fiicei sale locul în care s-a născut și în care și-a petrecut primul an din viață. Iată ce planuri are aceasta.

Elena Udrea vrea înapoi în Costa Rica

Elena Udrea a petrecut aproape patru ani la închisoare și acum vrea să se întoarcă în Costa Rica, acolo unde ea a locuit o perioadă, unde și-a născut fiica și unde aceasta și-a petrecut primul an din viață.

Acum, fosta ministră se bucură de libertate după ce a ieșit din penitenciar. Udrea tocmai s-a întors dintr-o vacanță în Italia alături de fiica ei, Eva.

Fostul politician vrea să îi arate fiicei sale cum arată țara în care s-a născut.

„Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață. I-am povestit mult despre Costa Rica, i-am arătat poze, filmulețe și acum și ea e nerăbdătoare sa vadă tara în care a venit pe lume și a cărei cetățean este”, a spus Elena Udrea.

Ea este nerăbdătoare să petreacă timp de calitate cu fiica ei pentru a recupera anii pierduți, în care a fost departe de ea.

„O sa îmi fac un program în care să profităm de toate ocaziile în care putem pleca pentru ca ea să descopere lumea pe care eu o știu, sau locuri pe care și eu vreau să le văd pentru prima dată. Atât în afara țării, cât și în țară, unde ei îi place așa de mult”, a mai continuat ea.

Ce activități face cu Eva, fiica ei

Elena Udrea vrea să îi arate fiicei sale întreaga țară și nu numai. Ea a vorbit despre locurile pe care Eva vrea să le vadă.

„Spre exemplu, Eva vrea la munte de sărbători, la Cabana de la Sinaia unde ne-a vizitat ursul când am fost în august, vrea și în Deltă. Îi place să vadă locurile în care eu am făcut lucruri ca ministru al Turismului și unde vin oamenii să îmi mulțumească ori să mă felicite. Este foarte mândra de mine și asta mă face fericită”, a spus aceasta.

Fostul politician a menționat că vrea ca fiica ei să fie mândră de ea și când va crește, să înțeleagă ce s-a întâmplat.

„Vreau să fie mândră și când va crește și va înțelege ce s-a întâmplat, de ce a trecut prin toată această suferință de a fi fără mine aproape patru ani, ce am făcut, când va înțelege cine este mama ei. Este un copil minunat, iar eu sunt o mamă fericită!”.

