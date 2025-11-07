Elena Udrea, adevărul despre lipsa lui Adrian Alexandrov din vacanța în Italia: „Din păcate, tati a suferit o intervenție”

Elena Udrea și fiica ei, Eva, au plecat împreună într-o vacanță de câteva zile la Roma, însă fără Adrian Alexandrov. Acum, fosta ministră a explicat de ce soțul ei a rămas în România.

Elena Udrea, despre motivul pentru care Adrian Alexandrov nu a mers în Italia

Elena Udrea se bucură din plin de timpul petrecut alături de familia ei, de când a fost eliberată din închisoare. Își duce fetița la școală, i-a organizat o petrecere aniversară așa cum și-a dorit și pleacă în vacanțe ori de câte ori are ocazia.

În scurta vacanță dintre module, fosta ministră a ales să plece la Roma împreună cu Eva, însă marele absent a fost Adrian Alexandrov. Cum bărbatul a fost întotdeauna lângă soția lui, toată lumea s-a întrebat ce s-a întâmplat de nu a călătorit alături de familia lui.

Acum, Elena Udrea a dezvăluit care este motivul pentru care soțul ei nu le-a însoțit în vacanța la Roma.

„Din păcate, tati a suferit o intervenție stomatologică importantă și nu a mai putut veni cu noi. Dar asta ne-a dat ocazia minunată să fim doar noi două. Am fost patru zile doar noi două, așa cum îmi doream atât de mult când eram închisă și a fost ca în imaginația mea”, a afirmat fosta ministră pentru Cancan.

„Sunt o mamă fericită, ca pot să îmi duc fetița să vadă și să cunoască locurile și lucrurile pe care eu le-am văzut și le-am cunoscut, cu mult înainte să vină ea în viața mea! Ne-am bucurat una de cealaltă și am concluzionat ca facem vacanțe reușite împreună!”, a mai spus Elena Udrea.

Citește și: Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție elegantă și gesturi tandre în mall, la cumpărături. Cum au fost fotografiați

Citește și: Elena Udrea, prima vacanță în afara țării cu fiica ei, după eliberarea din închisoare. Cum s-au fotografiat în Roma. „Chiar dacă nu mai este permis…”

Cum s-au distrat Elena Udrea și Eva în vacanța la Roma

Deși au mers singure în vacanță, Elena Udrea spune că s-au distrat de minune vizitând locuri memorabile și savurând deliciile culinare italiene.

„A fost foarte frumos, am avut timp doar una pentru cealaltă, ne-am făcut programul împreună. Am umblat kilometri pe jos în fiecare zi, am vizitat obiectivele importante. Am făcut cumpărături, ne-am uitat la vitrine, ne-am oprit ore întregi la terase și am privit miile de oameni care treceau veseli, eleganți, făcând un joc în care Eva încerca să își dea seama ce limbă vorbesc”, a povestit ea.

Citește și: Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe fiica ei, Nidia, în timp ce Horia Moculescu este internat în spital: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”

Citește și: Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați din Asia Express în etapa 9 din 10: „Am dus-o în trei țări pentru luna de miere”

Și în Italia Elena Udrea a fost oprită pe stradă de români care au recunoscut-o și care și-au dorit să imortalizeze momentul.

„Am întâlnit mulți români, ne-am pozat cu ei, am stat de vorbă. Am mâncat mâncare italienească. Eva a rezistat la tot programul acesta cu multă mișcare fără să se plângă, fără să vrea la televizor sau telefon. Doar cu dulciurile am mai cedat eu”, a mai spus Udrea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Elena Udrea și familia ei

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News