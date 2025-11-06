Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați din Asia Express în etapa 9 din 10: „Am dus-o în trei țări pentru luna de miere”

Anda și Joseph Adam au fost eliminați de la Asia Express. Cei doi erau printre ultimele patru echipe rămase în competiție. După ce au părăsit competiția, Joseph Adam a transmis un mesaj emoționant.

Anda și Joseph Adam, mesaj după ce au fost eliminați din Asia Express

Anda Adam și Joseph au fost eliminați din Asia Exprfess în etapa 9 din 10. Cei doi au fost printre cele patru echipe rămase în competiție și chiar dacă nu au ajuns în marea finală, Joseph Adam a spus că Asia Express a fost o experiență extrem de frumoasă și este mândru de el și soția lui.

Citește și: Câți bani au câștigat Anda și Joseph Adam la Asia Express 2025. Au fost eliminați înainte de etapa finală

Joseph Adam a spus că este recunoscător pentru faptul că el si soția lui au ajuns atât de departe în competiție. Cu toate că au avut și momente mai dificile, el a spus că este mândru de echipa pe care o formează cu soția lui.

Cei doi s-au salvat de șapte ori, pentru că au fost de multe ori la un pas să părăsească competiția.

„Am plecat fără să știm regulile jocului și am învățat totul pe parcurs. Am trecut prin oboseală, stres, râs, plâns, certuri, împăcări și momente pe care nu le vom uita niciodată. Din toată această nebunie, am descoperit cea mai frumoasă parte: oamenii care ne-au primit în casele lor, ne-au oferit mâncare, un pat și un zâmbet (…) Ne-am oprit în etapa 9 din 10 și suntem extrem de mândri de noi, mai ales că am câștigat 7 curse de ultimă șansă din 9. Asta înseamnă ambiție, muncă în echipă și puterea de a nu renunța”, a scris Joseph Adam, pe Instagram.

A fost ca o „lună de miere”

Anda și Joseph Adam s-au căsătorit în urmă cu un an și jumătate, dar nu au fost niciodată în luna de miere. Pe parcursul competiției, cei doi au glumit de mai multe ori că aceasta este luna lor de miere.

Joseph Adam a spus că experiența de la Asia Express a fost un fel de vacanță în doi, chiar dacă fără condiții de lux și cu multe provocări și mult stres.

Citește și: Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam

„Iar pentru noi doi — eu și Anda — Asia Express a fost, într-un fel, luna noastră de miere – una cum nu ne-am fi imaginat vreodată. Așa cum i-am promis soției mele, am dus-o în trei țări pentru luna de miere: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud — Nu cu resorturi, nu cu plaje, nu cu relaxare. Ci cu autobuze aglomerate, drumuri necunoscute, cazare la străini și mii de kilometri parcurși cu sufletul la gură (…) Suntem recunoscători pentru tot și plecăm cu o lecție clară: suntem o echipă adevărată!”, a continuat Joseph Adam.

Urmărește-ne pe Google News