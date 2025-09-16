Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam

Joseph Adam și celebra cântăreață Anda Adam formează una dintre cele 9 perechi care participă la Asia Express 2025 Drumul Eroilor. În timp ce soția lui este faimoasă în România, puțină lume știe cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. El a ales să ia numele de familie al soției sale.

Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025

Joseph Adam sau Joseph Eudor Mohaci înainte de căsătorie, este soțul Andei Adam. Bărbatul s-a născut la Paris și a locuit în Elveția și Franța înainte de a se stabili în România. Înainte să fie căsătorit cu Anda Adam, el a fost căsătorit și are o fiică din relația anterioară.

Când s-a căsătorit cu Anda Adam, el a decis să ia numele de familie al artistei și a devenit Joseph Adam.

Adesea asemănat cu celebrul actor Jason Momoa, soția lui îl numește „Aquaman”, după celebrul film în care a jucat actorul cu care seamănă Joseph.

Cei doi s-au cunoscut la un hotel dintr-o stațiune montană din România. Ambii se aflau la munte cu copiii lor. Anda Adam se afla la munte cu fiica ei și câteva prietene, iar Joseph se afla la același hotel cu fiica lui și alte două domnișoare. Dacă la el a fost dragoste la prima vedere, la artistă a mai durat puțin până s-a aprins flacăra.

„Eu eram cu niște prieteni la munte și întâmplător a fost acest prieten cu niște prietene. Mi-a zis că am pe cineva pentru tine și mi-a arătat-o pe această domnișoară. Nu știam cine e Anda. M-am dus la ea la masă și m-am așezat lângă ea. I-am spus că dacă vrea fetița ei se poate juca cu fetița mea. După care am plecat și i-am spus că mă întorc, dar nu am mai coborât.

A doua zi, fiind la recepție, făceam check-out-ul și aud că mă ceartă cineva și era Evelin care mă certa că i-am promis că se joacă cu fetița mea. Când mă uit în spatele ei văd o blondă în roșu (…) Nu m-am dat bătut și de ziua mea, pe 14 februarie, motiv să mă bag în seamă cu ea. În mare, de când ne-am cunoscut am vorbit în fiecare zi pe video call că eram plecat. M-am îndrăgostit de ea de atunci”, a povestit Joseph Adam.

Cu ce se ocupă Joseph Adam

Joseph Adam este un om de afaceri cu experiență în domeniul bancar privat în Elveția. El este pasionat de fitness și modă. Pe lângă afaceri și sport, Joseph Adam a cochetat și cu actoria. El și Anda Adam au apărut în producția Miami Bici 2.

A luat numele de familie al soției

După ce s-a căsătorit cu Anda Adam, Joseph a decis să preia numele de familie al artistei.

„A vrut să-mi facă o surpriză în franceză, să mă ceară ea. Și eu aveam de gând, așa că am făcut o surpriză la surpriza ei. Am fost în Cappadocia, am fost de acord cu toată echipa, cu fotografi, cu toți cei care erau acolo și atunci i-am făcut eu ei surpriză când era pe un leagăn„, a povestit concurentul Asia Express 2025.

El a explicat motivul pentru care a ales să își schimbe numele de familie.

„A zis: «ori îmi iei numele, ori nu zic da!»”, a povestit în glumă Joseph.

Totuși, artista a mărturisit că alegerea a fost legată și de posibila carieră artistică a soțului ei.

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că Joseph și Adam chiar sună a nume de actor. Și am spus: OK, facem invers. Iar el a spus: „Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă”, a povestit artista pentru revista Viva!

S-au căsătorit pe 29 iunie și au avut sute de invitați

Joseph și Anda Adam s-au căsătorit pe 29 iunie 2024, iar petrecerea de nuntă a fost organizată într-un club exclusivist din București.

Cântăreața a purtat o rochie impresionantă, iar ca să ajungă la petrecere a avut nevoie de un autobuz. Cei doi s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin, iar la petrecerea de după au avut 300 de invitați.

Anda Adam a schimbat două ținute, iar evenimentul a fost unul spectaculos: aranjamente florale impresionante și program cu acrobați. Doar aranjamentele florale au ajuns să coste aproximativ 50.000 de euro. Nici tortul nu a fost mai prejos. Acesta a fost conceput pe patru etaje și decorat cu bujori albi și cristale.

Anda Adam și Joseph, împreună pe Drumul Eroilor

Anda și Joseph Adam participă împreună la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Echipa încearcă din răsputeri să se descurce cu un singur dolar pe zi. Aventura celor 9 perechi se desfășoară în trei țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Cei doi s-au pregătit temeinic pentru emisiune și chiar și-au luat ținute la fel, lucru observat și de ceilalți concurenți.

„Toate asortate, pe nuanțe, pe tricouri, am comandat tricouri cu mesaje, avem foarte multe ținute. Mergem în această competiție pe spiritul acela de luptători- învingători, dar vrem să ne simțim noi. Adică vrem să fim cum suntem noi acasă.

Chiar am văzut un comentariu foarte drăguț la cineva pe Tiktok care spunea: „Anda Adam dacă nu vine pe ATV și cu șapca-n cap ca-n piesa Selecta, nu mă mai uit la Asia Express’. Noi știm că oamenii care ne iubesc și ne urmăresc, își doresc să ne vadă pe noi.

Și atunci, și ținutele vor fi în direcția în care oamenii vor să ne vadă. Fanii mei îmi adoră stilul și îl adoptă. Ca atare, în competiția Asia Express, pe Anda Adam și pe Joseph Adam o să-i vedeți cum vreți voi să-i vedeți. Selecta și Aquaman”, a declarat Anda Adam.

