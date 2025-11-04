Asia Express 3 noiembrie 2025. Tensiuni între Dan Alexa și Ștefan Floroaica, după ce actorul l-a sabotat pe antrenor

Echipele au fost despărțite în ediția de luni, 3 noiembrie, a emisiunii „Asia Express”, iar concurenții au fost nevoiți să participe la probe pe cont propriu. Competiția a devenit mai strânsă ca oricând, ținând telespectatorii cu sufletul la gură, în timp ce concurenții fac tot posibilul să câștige biletul de aur care le asigură un loc în marea finală.

Ce s-a întâmplat la Asia Express, 3 noiembrie 2025

În ediția din data de 3 noiembrie echipele s-au despărțit, iar fiecare concurent și-a urmat drumul singur. Unul dintre parteneri a rămas să participe la o serie de jocuri care vor influența în mod direct cursa, în timp ce celălalt a plecat singur în căutarea cartonașelor cu eroi locali.

Câștigurile sau eșecurile celor rămași s-au transformat în avantaje sau dezavantaje pentru partenerii aflați în teren, transformând această etapă într-una dintre cele mai strategice și imprevizibile de până acum.

Cursa solo i-a purtat pe concurenți prin locuri spectaculoase din Coreea de Sud și le-a oferit ocazia să descopere cultură profundă, construită pe respect, calm și disciplină.

Prima oprire a avut loc într-un sat tradițional unde, inspirându-se din filosofia lui Confucius, concurenții au fost nevoiți să comunice fără cuvinte.

Cu ajutorul unor cartonașe scrise în română, ei au încercat să îi facă pe localnici să înțeleagă ce obiecte caută, doar prin gesturi, fără a vorbi și fără a intra în case.

Pentru a le testa răbdarea, fiecare a avut un clopoțel prins de rucsac – iar de fiecare dată când acesta a sunat, concurentul a fost nevoit să se oprească pentru un minut. Alergarea a fost interzisă, în timp ce calmul a devenit cea mai importantă armă a probei.

Citește și: Cu câte kilograme s-au întors Alexandru Ion și Ștefan Floroaica de la Asia Express. Ce prietenii au legat în emisiune și ce le-a lipsit cel mai mult

Citește și: Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la „Asia Express”. Au rezistat opt etape în competiție

Dan Alexa, sabotat de Ștefan Floroaica

Această probă i-a dat multe bătăi de cap lui Dan Alexa, care a fost sabotat de Ștefan Floroaica.

„Cum să nu încerc să-l sabotez un pic pe adversarul meu. Păpușica mică, cum să nu? Ăsta e jocul. Și el ar fi făcut la fel”, a spus amuzat actorul.

Ștefan Floroaica a încercat să-i distragă atenția lui Dan Alexa pentru ca acesta să fie penalizat de judecător pentru mișcarea clopoțelului. Strategia lui a funcționat, antrenorul fiind penalizat, lucru care l-a făcut pe Alexa să răbufnească.

Citește și: Anda Adam a răbufnit la adresa producătorilor „Asia Express”. Ce a scos-o din sărite pe concurentă

Citește și: Amalia Bellantoni a primit arest la domiciliu. Soțul ei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de agresiune și tâlhărie

„Nu pot nici să respir. Nu auzeam clopoțelul, m-a disperat! Îmi pierdusem controlul pentru că el era pe prinse. Trebuia să sune clopoțelul și să mă oprească”, a afirmat el.

„Cât timp am mers eram atent la ritmul pe care îl aveam. Știam că mai sunt cartonașe pe traseu. (…) Am luat cartonașul, am plecat și iar penalizare. Am vrut să iau clopoțelul și să-l arunc”, a mai spus antrenorul despre proba care l-a încurcat cel mai mult.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la Asia Express, ediția din data de 3 noiembrie

Sursă foto: PR, Instagram

Urmărește-ne pe Google News