Mama influenceriței Valerie Lungu, implicată într-un accident rutier, înainte de „Asia Express”. Cum se simte Victoria Lungu

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mama influenceriței Valerie Lungu a fost rănită într-un accident de autocar produs în urmă cu câteva zile între Galați și Vaslui, cu puțin timp înainte ca fiica sa să plece în „Asia Express”. În accident o persoană și-a pierdut viața și 14 au fost rănite, Victoria Lungu ajungând și ea de urgență la spital.

Victoria Lungu, mama influenceriței Valerie Lungu, a trecut printr-un accident grav de autocar săptămâna trecută, în timp ce călătorea din Republica Moldova spre România. Vehiculul, în care se aflau 44 de persoane, s-a răsturnat între Galați și Vaslui, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 14, inclusiv a Victoriei Lungu.

„A trecut o săptămână de la accident. Autocarul cu care veneam a făcut accident. M-am trezit în spital cu plăgi la mână, lovitură la cap, tot corpul mă doare, dacă au căzut peste mine bagajele. Acum am început să merg, de câteva zile. Valerie a plecat și m-a rugat să merg la mine acasă, pentru că ea nu prea avea timp să aibă grijă de mine”, a povestit Victoria Lungu pentru Spynews.

În urma accidentului, mama concurentei de la „Asia Express” a suferit mai multe răni, inclusiv la cap și coaste, dar, din fericire, nu au fost identificate fracturi, conform investigațiilor medicale.

„Dacă merg pe picioare, deja încep să fiu bine. La cap a fost o tăietură, am făcut analizele, ecografii, tot. Nu am fracturi, de aceea Valerie nici nu a vrut să mă lase în spital, pentru că știa că nu va avea cine să vină acolo după mine să mă ia. M-a luat la București, am stat câteva zile, după m-a rugat să merg acasă”, a explicat Victoria Lungu.

Citește și: Lumea muzicii populare reacționează la divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. „El a făcut-o celebră, să îi fie recunoscătoare”

Citește și: Cum a răspuns Cristina Cioran când Ioana Ginghină a întrebat-o dacă între ea și Alexandru Papadopol a fost ceva mai mult decât o prietenie: „Eu cu Papadopol…”

Victoria Lungu, supusă unei intervenții chirurgicale

În prezent, starea sa de sănătate este în curs de ameliorare. Deși durerile la nivelul spatelui și al coastelor persistă, Victoria speră ca în decurs de o săptămână să își poată scoate firele de la operație.

„Sunt singură aici, acasă. Și, ca să nu le fac deranj, am venit acasă. Am o vecină care vine și mă ajută, m-a bandajat dimineața. Sunt spre bine. Cred că într-o săptămână îmi voi scoate firele de la mână. Mai am dureri la coaste și la spate, de la lovituri”, a adăugat aceasta.

Citește și: Adelina Pestrițu recunoaște că nu e totul roz în căsnicia ei: „După o ceartă cruntă…”

Citește și: Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda. Filmările pentru „Insula Iubirii” s-au încheiat: „Au fost zile grele”

Valerie Lungu, care se află deja pe drum spre destinația show-ului „Asia Express”, a ținut să-și sprijine mama în aceste momente dificile. Înainte de plecare, i-a cerut să nu mai închidă telefonul, pentru a putea comunica mai ușor.

„M-a sunat Valerie, ieri când a plecat. Era dimineața, eram la rugăciune și telefonul era închis, s-a panicat, a ridicat toată strada în picioare. M-a sunat și din aeroport, după, de la Istanbul. Avem un grup de familie în care vorbim. Dimineața m-a rugat să nu mai închid telefonul pentru a mă putea anunța când ajung”, a mai spus ea.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News