Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda. Filmările pentru „Insula Iubirii” s-au încheiat: „Au fost zile grele”

Radu Vâlcan a revenit din Thailanda, unde a filmat pentru noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Ajuns acasă, alături de Adela Popescu și copiii lor, prezentatorul tv a făcut primele declarații despre concurenți, dar și despre echipa care a transformat provocările în momente memorabile.

Radu Vâlcan, primele declarații la revenirea în România

După o lună de filmări intense în peisajul exotic al Thailandei, echipa emisiunii „Insula Iubirii” și gazda sa, Radu Vâlcan, s-au întors în România, pregătiți pentru etapa de post-producție a celui de-al zecelea sezon al show-ului.

„M-am întors din Thailanda. După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți. Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă. Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici. Și, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, cu toate culorile și poveștile ei… adevărul e simplu: acasă e acasă! 🙌🌴🥳”, a declarat Radu Vâlcan pe pagina sa de Facebook.

Filmările pentru sezonul 10 „Insula Iubirii” s-au încheiat

Show-ul, care a devenit una dintre cele mai urmărite producții din România, continuă să fascineze prin autenticitatea emoțiilor și a provocărilor la care sunt supuși participanții. În acest sezon, cuplurile au fost testate în cele mai neobișnuite condiții, demonstrând încă o dată că relațiile autentice se construiesc cu răbdare, încredere și iubire adevărată.

Potrivit Cancan, filmările au fost marcate de momente memorabile, inclusiv povești de iubire neașteptate și decizii dramatice care vor ține publicul cu sufletul la gură.

Pentru Radu Vâlcan, această călătorie a fost mai mult decât un simplu proiect profesional. Pe lângă rolul său de prezentator, el a fost un sprijin constant pentru concurenți, implicându-se activ în desfășurarea evenimentelor. Întoarcerea acasă a fost însă un moment emoționant, mai ales după săptămânile petrecute departe de familie.

În timp ce echipa de producție lucrează intens la montajul final al episoadelor, fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere ce surprize rezervă sezonul 10.

Sursă foto: Instagram

