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Marcel de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look. Cum arată acum „Maluma de România”

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Marcel Andrei, una dintre cele mai carismatice și virale ispite din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, continuă să își surprindă fanii chiar și la mult timp după încheierea filmărilor din Thailanda. Recunoscut pentru stilul său inconfundabil, tatuajele impresionante și replicile care au generat sute de meme-uri în mediul online, tânărul a demonstrat recent că nu se teme de schimbări radicale.

Marcel de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look

O imagine distribuită de fosta ispită pe contul său oficial de Instagram a lăsat comunitatea de urmăritori mască. Marcel a decis că este momentul pentru o reîmprospătare completă a imaginii sale și a adoptat un look complet diferit, care îl face aproape de nerecunoscut la o primă vedere.

marcel malumaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

În fotografia care a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, Marcel Andrei apare cu o fizionomie complet modificată. Fanii care s-au obișnuit cu imaginea lui din timpul show-ului de la Antena 1 au avut un adevărat șoc: fosta ispită masculină și-a schimbat radical stilul bărbii și al mustății, renunțând la conturul clasic care l-a consacrat și chiar și-a lăsat părul lung.

Mai mult decât atât, se pare că Marcel a decis să revină la o formă fizică de invidiat, după ce chiar el și fanii remarcaseră că viața stabilă de familie îi adusese câteva kilograme în plus, specifice „confortului conjugal”.

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Reacțiile internauților

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce mulți l-au felicitat pe Marcel pentru curaj și au remarcat că noul stil îi oferă un aer mult mai matur și elegant, alții au mărturisit, cu umor, că au avut nevoie de câteva secunde bune pentru a-și da seama că este vorba despre faimosul „Maluma de România”.

„Nu mai semeni deloc cu băiatul de pe insulă, dar îți stă super bine!”, „O schimbare totală, ești de nerecunoscut!” sau „Se vede că aerul de Tenerife îți priește”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de fani în secțiunea de comentarii.

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Cum i s-a schimbat viața după „Insula Iubirii”

Dincolo de transformările estetice, viața lui Marcel s-a modificat radical pe toate planurile în ultimul an. Dacă în cadrul emisiunii din Thailanda a încercat să o cucerească pe Maria, parcursul său amoros a luat o turnură complet diferită și extrem de fericită după revenirea în țară. Marcel și-a găsit marea iubire în brațele Arminei Grigoraș, femeia care i-a cucerit definitiv inima.

Relația lor a evoluat rapid și frumos, transformându-se într-o căsnicie în toată regula. Cei doi au devenit oficial soț și soție, formând un cuplu extrem de unit și îndrăgit în showbiz-ul românesc. Din punct de vedere profesional, după o perioadă plină de proiecte de televiziune și contracte de imagine în România, Marcel a luat o decizie majoră: s-a mutat înapoi în Spania, mai exact în Tenerife, acolo unde locuia și înainte de a deveni celebru.

Cu ce se ocupă Marcel în Tenerife

Deși a cunoscut gustul celebrității și succesul pe plan local, Marcel a rămas un bărbat cu picioarele pe pământ. În Tenerife, el și soția sa, Armina, s-au angajat în domeniul hotelier de lux. Marcel lucrează ca barman la un hotel de 5 stele, în timp ce partenera sa ocupă un post la recepția unui alt complex hotelier de top din vecinătate.

Cu toate acestea, spiritul de antreprenor al fostei ispite nu s-a stins. Marcel a dezvăluit recent că plănuiește să își dezvolte propria afacere în domeniul turismului spaniol, dorind să organizeze evenimente exclusiviste și să închirieze o vilă de lux pentru turiștii români care vizitează insula, oferindu-le servicii de entertainment de cea mai înaltă calitate. Pe lângă planurile din turism, Marcel cochetează în continuare cu muzica și urmează să filmeze noi videoclipuri direct sub soarele arzător din Tenerife.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Marcel de la „Insula Iubirii”

Sursă foto: Instagram

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