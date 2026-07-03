  MENIU  
Home > Vedete > Andrei Singureanu, dat dispărut de o lună. Fostul concurent de la „X Factor” locuia în Portugalia

Andrei Singureanu, dat dispărut de o lună. Fostul concurent de la „X Factor” locuia în Portugalia

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andrei Singureanu, fost concurent X Factor, a dispărut pe 5 iunie 2026 în Portugalia. Ultima dată a fost localizat cu telefonul în Marateca, lângă regiunea Algarve. Familia acestuia cere acum ajutor pentru a-l găsi.

Andrei Singureanu, dat dispărut în Portugalia

Un fost concurent al emisiunii X Factor, Andrei Singureanu, în vârstă de 34 de ani, a dispărut fără urmă de aproape o lună, iar familia acestuia face un apel disperat la cetățeni pentru a-i oferi orice informație care ar putea să conducă la găsirea lui.

andrei singureanu 1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

Andrei, un cineast talentat, locuia și lucra în Porto, Portugalia, până la începutul lunii iunie 2026. Potrivit familiei, viața sa a luat o turnură dramatică după ce relația cu partenera sa s-a încheiat. În data de 4 iunie, după ce și-a încheiat contractul de muncă, Andrei a părăsit locuința fără bagaje, fără acte, pașaport sau carduri bancare, luând cu sine doar telefonul mobil.

Ultima dată, telefonul său a fost localizat pe 5 iunie 2026, în jurul orei 18.05, în apropierea localității Marateca, aflată pe traseul dintre Porto și Faro, în Portugalia.

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei

Atunci, Andrei Singureanu îi spusese tatălui său că intenționează să accepte un loc de muncă temporar în Algarve, unde urma să ajute un cetățean german, stabilit în Portugalia, la vopsirea unei ambarcațiuni, în schimbul cazării și hranei. După acel moment însă, orice contact cu Andrei a fost pierdut.

Citește și: Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. „Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!”

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Citește și: Anna Leu, mesaj dureros la un an de la dispariția lui Mihai Leu: „Despărțirea există doar pentru ochi, nu și pentru inimă”

Ipoteze și întrebări fără răspuns

Familia a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe detalii despre ultimele zile înainte de dispariția lui Andrei Singureanu și ipotezele luate în considerare de autoritățile portugheze:

  • Telefonul mobil s-ar fi putut pierde sau ar fi fost aruncat
  • Andrei ar fi putut suferi un accident în Marateca sau în împrejurimi
  • Există posibilitatea ca tânărul să fi ajuns în Faro, unde ar fi urmat să se întâlnească cu cetățeanul german

Ultimul semnal al telefonului său, în zona Marateca, este considerat un indiciu important, iar poliția portugheză continuă cercetările. Familia lui Andrei Singureanu a făcut apeluri repetate, cerând ajutor atât autorităților locale, cât și cetățenilor din Portugalia și România pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea tânărului.

Citește și: Spike rupe tăcerea despre relația cu Livia și implicația lui în divorțul lui Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”

Citește și: Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!” Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului

Andrei Singureanu intenționa să se întoarcă în România

Andrei Singureanu avea planuri clare de viitor. Acesta achiziționase un bilet de avion pentru a se întoarce în România pe 13 iunie, cu check-in-ul deja efectuat. Cu toate acestea, locul său din avion a rămas gol. Rudele, sfâșiate de îngrijorare, încearcă să refacă traseul său și să afle ce s-a întâmplat în ziua dispariției.

„Își anunțase atât concubina, cât și rudele din România că va accepta jobul oferit de un german provenit din România, un bărbat de aproximativ 60 de ani, emigrat în Germania înainte de 1989 și stabilit ulterior în Portugalia. Trebuia să vopsească o barcă în Algarve, la schimb pe cazare și mâncare”, au mărturisit cei apropiați.

Apelul disperat al familiei

Rudele lui Andrei Singureanu au creat o cronologie detaliată a evenimentelor care au precedat dispariția. Cu toate acestea, întrebările rămân fără răspuns, iar speranța de a-l regăsi pe tânăr în viață îi motivează să continue căutările. Familia și prietenii acestuia roagă pe oricine are informații să contacteze de urgență autoritățile.

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, aceștia au scris: „Familia lui Singureanu Nicolae Andrei, cetățean român în vârstă de 34 de ani, solicită sprijinul publicului și al mass-mediei pentru găsirea acestuia”.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Fanatik
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Postarea sfâșietoare distribuită 
Cum a reacționat Rute Cardoso după ce Cristiano Ronaldo și jucătorii Portugaliei i-au dedicat lui Diogo Jota victoria cu Croația. Postarea sfâșietoare distribuită 
GSP.ro
Argentinianul Juan Bauza s-a însurat cu Francesca la Craiova » A avut nevoie de traducere ca să înțeleagă jurământul
Argentinianul Juan Bauza s-a însurat cu Francesca la Craiova » A avut nevoie de traducere ca să înțeleagă jurământul
Click.ro
Ce întrebare o scoate din sărite pe Gabriela Oțil. Are legătură cu micuțul Tiago: „Am dat înapoi…”
Ce întrebare o scoate din sărite pe Gabriela Oțil. Are legătură cu micuțul Tiago: „Am dat înapoi…”
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Redactia.ro
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Citește și...
Omul care a comis penalty la debutul în naționala României a semnat în SuperLiga. Exclusiv
Câți ani trebuie să lucrezi ca profesor pentru pensia integrală. Regula pe care mulți dascăli nu o cunosc
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cele mai mari riscuri în vacanță nu sunt întotdeauna cele la care te gândești. Lista celor mai întâlnite pericole
Marcel de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look. Cum arată acum „Maluma de România”
Dua Lipa a postat primele imagini din luna de miere, în Coasta Amalfi, Italia. Cât costă o vacanță în resorturile alese de artistă
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Erling Haaland, aspru criticat de PETA: „Susține suferințe atroce”
Erling Haaland, aspru criticat de PETA: „Susține suferințe atroce”
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil la Constanța. Primele imagini
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit civil la Constanța. Primele imagini
Proiecte speciale
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Theo Rose, surprinsă de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus micuțul: „Mi s-a părut nedrept de frumos”
Theo Rose, surprinsă de fiul ei, Sasha. Ce i-a spus micuțul: „Mi s-a părut nedrept de frumos”
Cătălin Bordea, prima reacție după declarațiile lui Spike despre el și fosta soție, Livia Eftimie
Cătălin Bordea, prima reacție după declarațiile lui Spike despre el și fosta soție, Livia Eftimie
Secretele Elenei Gheorghe pentru o siluetă impecabilă. "Nu am făcut nicio intervenție estetică!"
Secretele Elenei Gheorghe pentru o siluetă impecabilă. "Nu am făcut nicio intervenție estetică!"
Horoscop săptămânal 6 - 12 iulie 2026. O nouă iubire, planuri de vacanță, noroc și bani. O zodie primește tot ce a visat
Horoscop săptămânal 6 - 12 iulie 2026. O nouă iubire, planuri de vacanță, noroc și bani. O zodie primește tot ce a visat
Observator News
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Problema despre care multe femei nu vorbesc. Cum să previi transpirația excesivă și iritațiile sub sâni, vara
Problema despre care multe femei nu vorbesc. Cum să previi transpirația excesivă și iritațiile sub sâni, vara
Suplimentul popular pentru somn care poate crea probleme dacă este folosit incorect
Suplimentul popular pentru somn care poate crea probleme dacă este folosit incorect
Ai burta umflată sau grăsime abdominală? Testul de 10 secunde care te ajută să faci diferența
Ai burta umflată sau grăsime abdominală? Testul de 10 secunde care te ajută să faci diferența
Câte dușuri ar trebui să faci pe zi în timpul caniculei? Greșeala care îți poate afecta pielea
Câte dușuri ar trebui să faci pe zi în timpul caniculei? Greșeala care îți poate afecta pielea
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Libertatea
„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”. Mesaj RO-Alert și cod portocaliu de ploi de până la 40 l/mp și furtuni
„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”. Mesaj RO-Alert și cod portocaliu de ploi de până la 40 l/mp și furtuni
Viorel Pașca s-a întors la Oradea. Nu are voie să vorbească cu fiii săi, dar are planuri de viitor: „O bătălie a fost câștigată”
Viorel Pașca s-a întors la Oradea. Nu are voie să vorbească cu fiii săi, dar are planuri de viitor: „O bătălie a fost câștigată”
O scriitoare celebră, despre drama uitată a femeilor evreice din Yemen și una dintre cele mai controversate istorii ale Israelului: „Mai este mult până când societatea va face dreptate”
O scriitoare celebră, despre drama uitată a femeilor evreice din Yemen și una dintre cele mai controversate istorii ale Israelului: „Mai este mult până când societatea va face dreptate”
România este pe locul 1 în Europa la gambling în rândul adolescenților. Soluțiile discutate la Senat pentru protecția minorilor
România este pe locul 1 în Europa la gambling în rândul adolescenților. Soluțiile discutate la Senat pentru protecția minorilor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton