Andrei Singureanu, dat dispărut de o lună. Fostul concurent de la „X Factor” locuia în Portugalia

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andrei Singureanu, fost concurent X Factor, a dispărut pe 5 iunie 2026 în Portugalia. Ultima dată a fost localizat cu telefonul în Marateca, lângă regiunea Algarve. Familia acestuia cere acum ajutor pentru a-l găsi.

Andrei Singureanu, dat dispărut în Portugalia

Un fost concurent al emisiunii X Factor, Andrei Singureanu, în vârstă de 34 de ani, a dispărut fără urmă de aproape o lună, iar familia acestuia face un apel disperat la cetățeni pentru a-i oferi orice informație care ar putea să conducă la găsirea lui.

Andrei, un cineast talentat, locuia și lucra în Porto, Portugalia, până la începutul lunii iunie 2026. Potrivit familiei, viața sa a luat o turnură dramatică după ce relația cu partenera sa s-a încheiat. În data de 4 iunie, după ce și-a încheiat contractul de muncă, Andrei a părăsit locuința fără bagaje, fără acte, pașaport sau carduri bancare, luând cu sine doar telefonul mobil.

Ultima dată, telefonul său a fost localizat pe 5 iunie 2026, în jurul orei 18.05, în apropierea localității Marateca, aflată pe traseul dintre Porto și Faro, în Portugalia.

Atunci, Andrei Singureanu îi spusese tatălui său că intenționează să accepte un loc de muncă temporar în Algarve, unde urma să ajute un cetățean german, stabilit în Portugalia, la vopsirea unei ambarcațiuni, în schimbul cazării și hranei. După acel moment însă, orice contact cu Andrei a fost pierdut.

Citește și: Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. „Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!”

Citește și: Anna Leu, mesaj dureros la un an de la dispariția lui Mihai Leu: „Despărțirea există doar pentru ochi, nu și pentru inimă”

Ipoteze și întrebări fără răspuns

Familia a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe detalii despre ultimele zile înainte de dispariția lui Andrei Singureanu și ipotezele luate în considerare de autoritățile portugheze:

Telefonul mobil s-ar fi putut pierde sau ar fi fost aruncat

Andrei ar fi putut suferi un accident în Marateca sau în împrejurimi

Există posibilitatea ca tânărul să fi ajuns în Faro, unde ar fi urmat să se întâlnească cu cetățeanul german

Ultimul semnal al telefonului său, în zona Marateca, este considerat un indiciu important, iar poliția portugheză continuă cercetările. Familia lui Andrei Singureanu a făcut apeluri repetate, cerând ajutor atât autorităților locale, cât și cetățenilor din Portugalia și România pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea tânărului.

Citește și: Spike rupe tăcerea despre relația cu Livia și implicația lui în divorțul lui Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”

Citește și: Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: „Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!” Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului

Andrei Singureanu intenționa să se întoarcă în România

Andrei Singureanu avea planuri clare de viitor. Acesta achiziționase un bilet de avion pentru a se întoarce în România pe 13 iunie, cu check-in-ul deja efectuat. Cu toate acestea, locul său din avion a rămas gol. Rudele, sfâșiate de îngrijorare, încearcă să refacă traseul său și să afle ce s-a întâmplat în ziua dispariției.

„Își anunțase atât concubina, cât și rudele din România că va accepta jobul oferit de un german provenit din România, un bărbat de aproximativ 60 de ani, emigrat în Germania înainte de 1989 și stabilit ulterior în Portugalia. Trebuia să vopsească o barcă în Algarve, la schimb pe cazare și mâncare”, au mărturisit cei apropiați.

Apelul disperat al familiei

Rudele lui Andrei Singureanu au creat o cronologie detaliată a evenimentelor care au precedat dispariția. Cu toate acestea, întrebările rămân fără răspuns, iar speranța de a-l regăsi pe tânăr în viață îi motivează să continue căutările. Familia și prietenii acestuia roagă pe oricine are informații să contacteze de urgență autoritățile.

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, aceștia au scris: „Familia lui Singureanu Nicolae Andrei, cetățean român în vârstă de 34 de ani, solicită sprijinul publicului și al mass-mediei pentru găsirea acestuia”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News