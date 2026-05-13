Copilul de 5 ani din Sibiu a fost găsit în viață, la trei zile după ce a dispărut. Unde se afla

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Copilul de cinci ani din Sibiu care dispăruse de trei zile a fost găsit în viață. El se afla într-o zonă împădurită, la aproximativ 2 kilometri de locul din care a dispărut de lângă tatăl lui.

Copilul dispărut din Sibiu a fost găsit, după trei zile

Băiețelul de cinci ani care a plecat de lângă tatăl lui a fost găsit după 3 zile intense în care a fost căutat de sute de persoane.

„Minorul dispărut a fost găsit în viaţă”, a anunţat IPJ Sibiu.

„Minorul a fost identificat cu ajutorul camerei de termoviziune din elicopter. Din primele informaţii, acesta este în viaţă”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv).

Citește și: Cum a fost recompensat pădurarul din Mureș, după ce le-a salvat pe Rebeca și Melisa, fetițele pierdute

Se pare că micuțul este teafăr și urmează ca salvatorii să ajungă la el. Toma Alexandru Zerestea are cinci ani și a dispărut luni, în timp ce se afla cu tatăl lui într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos. El a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

Tatăl lui a sunat la 112 ca să anunțe că i-a dispărut copilul și sute de oameni s-au mobilizat pentru a îl căuta. Peste 450 de persoane, polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști, voluntari, dar și echipe canine au ajutat la găsirea minorului.

Autoritățile s-au mobilizat

IPJ Sibiu a precizat că a fost verificată o suprafață de aproximativ 15 kilometri pătrați, atât în zone împădurite, cât și în zone greu accesibile.

Citeșt și: Un copil de 5 ani din Sibiu a dispărut , după ce a plecat de lângă tatăl său. Alexandru este căutat de sute de oameni

„Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia”, au precizat, marţi, poliţiştii.

Urmărește-ne pe Google News