Copilul de 5 ani din Sibiu a fost găsit în viață, la trei zile după ce a dispărut. Unde se afla

Se pare că micuțul este teafăr și urmează ca salvatorii să ajungă la el. Toma Alexandru Zerestea are cinci ani și a dispărut luni, în timp ce se afla cu tatăl lui într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos. El a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.
Tatăl lui a sunat la 112 ca să anunțe că i-a dispărut copilul și sute de oameni s-au mobilizat pentru a îl căuta. Peste 450 de persoane, polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști, voluntari, dar și echipe canine au ajutat la găsirea minorului.
IPJ Sibiu a precizat că a fost verificată o suprafață de aproximativ 15 kilometri pătrați, atât în zone împădurite, cât și în zone greu accesibile.
„Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia”, au precizat, marţi, poliţiştii.