Copil sub 12 ani, eutanasiat în Olanda. Cazul va fi analizat de procurori, după ce a stârnit controverse

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Un copil cu vârsta sub 12 ani a fost eutanasiat în Țările de Jos pentru prima dată în baza unei legi adoptate în 2024 care permite această practică. Cazul este în curs de analiză pentru a se verifica dacă medicii au respectat procedurile legale stricte impuse în cazurile de eutanasie.

Caz șocant în Olanda. Un copil de sub 12 ani a fost eutanasiat

Țările de Jos au legalizat eutanasia voluntară în 2002 și au extins posibilitatea aplicării acesteia la copiii cu boli terminale sub 12 ani în 2024.

Olanda a eutanasiat pentru prima dată un copil cu vârsta mai mică de 12 ani.

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Luni, 22 iunie, într-o scrisoare adresată Parlamentului olandez, ministrul Sănătății, Sophie Hermans, a prezentat raportul anual al comisiei care analizează toate avorturile tardive și decesele asistate medical ale copiilor.

În scrisoare, Hermans a dezvăluit că un copil a murit prin eutanasie la sfârșitul anului 2025 din cauza unei boli grave, relatează Dutch News. Nu au fost oferite detalii personale despre copil sau despre afecțiunea medicală de care suferea.

Conform procedurilor aplicate în toate cazurile de eutanasie, decesul copilului a fost transmis serviciului de urmărire penală pentru a stabili dacă medicii au respectat procesul legal strict. Comisia a discutat cu medicul implicat și urmează să transmită concluziile sale autorităților.

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Este primul caz de eutanasie a unui copil sub 12 ani de la adoptarea noii legi, în urmă cu doi ani.

Ce este eutanasia

Eutanasia voluntară esteprocedura prin care un profesionist din domeniul medical pune capăt vieții unei persoane la cererea acesteia și a fost legalizată în Țările de Jos în aprilie 2002, țara devenind prima din lume care a introdus această opțiune.

Potrivit site-ului guvernului olandez, minorii pot solicita eutanasia de la vârsta de 12 ani, dacă sunt capabili să înțeleagă și să evalueze consecințele deciziei.

Copiii cu vârste între 12 și 15 ani au nevoie de acordul părinților sau al tutorilor. Pentru adolescenții de 16 și 17 ani, părinții sau tutorii trebuie consultați, însă acordul lor nu este obligatoriu.

În 2024, legea a fost extinsă pentru a permite eutanasia copiilor cu vârsta sub 12 ani dacă aceștia sunt „bolnavi în stadiu terminal și suferă în mod insuportabil, fără nicio perspectivă de ameliorare”.

În astfel de situații, medicul și părinții pot decide împreună încetarea vieții copilului.

„Această decizie este luată întotdeauna în consultare cu părinții și, dacă este posibil, și cu copilul”, se precizează pe site-ul guvernului.

La momentul adoptării modificării legislative, autoritățile estimau că vor exista între cinci și zece cazuri de eutanasie a copiilor pe an.

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