Povestea dramatică a tinerei de 25 de ani care a ales să moară astăzi prin eutanasiere. Cazul Noeliei Castillo a stârnit multe controverse: „Vreau să mor îmbrăcată în cea mai drăguță rochie”

Joi, 26 martie 2026, la Barcelona, viața Noeliei Castillo Ramos, o tânără de 25 de ani a cărei poveste a impresionat Spania și o mare parte din lume, se va încheia prin eutanasie. Parcursul ei, marcat de traume, a declanșat dezbateri puternice despre legea eutanasiei din Spania și a scos la iveală diferite dezbateri legate de dreptul de a muri cu demnitate.

Povestea Noeliei Castillo Ramos, tânăra care va fi eutanasiată

Drumul Noeliei către acest moment a început într-o copilărie împărțită între momente de fericire și instabilitate.

Potrivit El País, s-a născut într-o familie disfuncțională, în care ambii părinți aveau probleme psihologice și de dependență.

O mare parte din copilărie și-a petrecut-o în centre pentru minori, iar verile la bunica ei erau o rară oază de liniște. Noelia își amintea acea perioadă ca fiind una fericită, cu zile petrecute alături de sora ei, vânzând obiecte făcute de ele la târguri și seri pe terasa bunicii.

În adolescență, situația s-a înrăutățit. Familia și-a pierdut locuința, iar Noelia și sora ei s-au mutat la tatăl lor. Weekendurile petrecute împreună însemnau nopți în baruri, în timp ce acesta consuma alcool.

De la 13 ani, Noelia a fost sub tratament psihiatric, fiind diagnosticată ulterior cu tulburare obsesiv-compulsivă și tulburare de personalitate borderline.

Au urmat evenimente traumatizante, inclusiv două agresiuni sexuale, una comisă de un partener, cealaltă într-un centru de minori, în 2022, pe care nu a raportat-o. Ea descria această perioadă ca fiind una de declin, întuneric și gol interior, conform evrimagaci.

A vrut să se sinucidă

Momentul decisiv a fost pe 4 octombrie 2022, când, într-o tentativă de suicid, s-a aruncat de la etajul cinci. A supraviețuit, dar a rămas cu o leziune ireversibilă a măduvei spinării, diagnosticată în 2024 ca paraplegie completă. Nu mai putea să se miște de la brâu în jos și avea complicații severe: dureri neuropatice, pierderea sensibilității, incontinență și dependență totală de alte persoane.

În timpul recuperării la Institutul Guttman din Badalona, medicii au notat că dorința ei de a solicita eutanasia este constantă și clar exprimată.

Legea spaniolă privind eutanasia impune cereri repetate și o evaluare strictă. Pe 10 aprilie 2024, Noelia a depus oficial solicitarea. Deși legea îi permitea acest lucru, tatăl ei s-a opus, susținut de organizația Abogados Cristianos.

Acesta a susținut că fiica lui nu este în măsură să decidă, declanșând o serie de procese care au întârziat procedura mai bine de doi ani.

Cazul a trecut prin mai multe instanțe. Justiția din Catalonia i-a dat dreptate Noeliei, iar ulterior Curtea Supremă și Curtea Constituțională au respins contestațiile tatălui, stabilind că opoziția lui nu poate anula dreptul ei la decizie.

Ultima etapă a fost la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, pe 24 martie 2026, a respins solicitarea tatălui, permițând definitiv realizarea eutanasiei.

Familia nu a fost de acord cu decizia tinerei

Într-un interviu final, Noelia a spus că niciun membru al familiei nu este de acord cu decizia ei și că știe că plecarea ei îi va afecta, dar a pus întrebarea legată de propria suferință. A povestit că tatăl ei a încetat să mai țină legătura cu ea, spunând că pentru el este deja moartă.

Mama ei, Yolanda Ramos, nu a fost de acord cu eutanasia, dar a ales să-i respecte dorința. A declarat că speră până în ultimul moment că fiica ei se va răzgândi, dar că va rămâne alături de ea. În ziua procedurii, va fi prezentă la spital.

Noelia a rămas fermă în decizia ei. A spus că nu regretă alegerea și că își dorește doar să înceteze suferința și să plece în liniște. Nu a făcut publice detalii despre viața ei pe rețele sociale în ultimii ani, alegând discreția.

Cazul ei a reaprins dezbaterea din Spania privind eutanasia. Legea adoptată în 2021 rămâne controversată, fiind susținută ca un drept la demnitate, dar criticată din motive etice. Povestea Noeliei a adus în prim-plan relația dintre lege, familie și suferință.

„Vreau să mor arătând frumoasă”

Pe 26 martie, odată cu procedura de eutanasiere, cazul ei nu se va încheia complet. Va rămâne un reper în discuțiile despre dreptul de a trăi și de a muri în condiții de demnitate.

„Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este în favoarea eutanasierii. Dar ce se întâmplă cu toată durerea pe care am suferit-o în toți acești ani?”, a spus ea într-un ultim interviu.

„Le-am spus cum vreau să fie. Vreau să mor arătând frumoasă. Întotdeauna am crezut că vreau să mor arătând bine. Voi purta cea mai frumoasă rochie a mea și mă voi machia; va fi ceva simplu”, a spus ea.

Ea a spus că vrea să fie singură când i se administrează injecția.

