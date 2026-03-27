Mama Noeliei Castillo, declarații după ce fiica ei a murit prin eutanasiere. Mesajul emoționant al femeii

După o bătălie juridică de doi ani, Noelia Castillo, în vârstă de 25 de ani, a optat joi, 26 martie, pentru o moarte asistată. Cu câteva ore înainte ca Noelia Castillo Ramos să primească eutanasia, mama ei, Yolanda Ramos, i-a dedicat un mesaj plin de emoție, într-o ultimă încercare de a fi alături de ea înainte de procedura realizată joi, 26 martie 2026. Acum, după ce tânăra a murit, femeia a făcut primele declarații.

Mama ei a încercat să o facă să se răzgândească

Cu câteva ore înainte ca Noelia Castillo Ramos, în vârstă de 25 de ani, să primească eutanasia la Barcelona (Spania), mama ei, Yolanda Ramos, i-a transmis un mesaj emoționant și de susținere, într-o ultimă încercare de a fi alături de ea înainte de procedura de moarte asistată, care a avut loc joi, 26 martie 2026.

Yolanda s-a adresat fiicei sale prin intermediul postului de televiziune spaniol Antena 3, conștientă că Noelia urmărea emisiunea din spital. În ultimele sale cuvinte, a vrut să-i reamintească fiicei sale că va fi mereu alături de ea și că va avea sprijinul ei necondiționat, respectând decizia pe care Noelia a luat-o.

De asemenea, a menționat un e-mail trimis Noeliei în care îi oferea ajutor financiar, locuință, educație și asistență psihologică și psihiatrică, ca ultimă încercare de a o face să-și reconsidere decizia.

„Ultimele mele cuvinte, în caz că… în caz că tu vrei, Noelia, pentru că știu că mă vezi. Pot face încă ceva pentru tine, pentru ca decizia să vină de la tine. Dacă vine de la tine, fără ca cineva să-ți ia această eutanasie, dar dacă vine de la tine și vrei să faci asta, eu sunt aici cu tine, la fel cum voi fi și la rău, la fel cum voi fi și la bine”, a afirmat.

Yolanda Castillo, primele declarații după ce fiica ei de 25 de ani a murit prin eutanasiere

După ce fiica ei a murit, Yolanda s-a arătat distrusă de durere și a cerut oamenilor intimitate în aceste clipe.

Avocatul familiei a spus că „părinții sunt devastați” și vor să își trăiască doliul departe de ochii publicului.

Noelia a cerut să fie singură în momentul eutanasierii.

„Mama mi-a spus că, din moment ce ea a fost prima care mi-a văzut ochii deschiși, a vrut să fie ultima care i-a văzut închiși; dar asta nu va fi posibil.”, a spus ea.

Între timp, tatăl Noeliei a depus un ultim recurs legal, care a fost respins cu doar câteva ore înainte ca tânăra să primească sedarea, joi, în același spital unde își petrecea cea mai mare parte a timpului.

În timpul procedurii de moarte asistată, Noelia a cerut respectarea strictă a intimității.

Noelia Castillo a fost abuzat sexual de fostul ei iubit și de alți trei bărbați, în 2022. După agresiune, tânăra a încercat să se sinucidă, aruncându-se de la etajul 5 al unui bloc.

În urma impactului, tânăra a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile. Ea și-a motivat decizia privind moartea asistată spunând că nu mai suportă suferința.

„Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este în favoarea eutanasierii. Dar ce se întâmplă cu toată durerea pe care am suferit-o în toți acești ani?”, a spus Noelia într-un ultim interviu televizat.

