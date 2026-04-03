Maria, adolescenta de 17 ani care dispăruse de peste o lună, a fost găsită. Cum se simte acum

Maria, adolescenta care a fost dată dispărută la finalul lunii februarie, a fost găsită vineri, 3 aprilie, de către polițiști. Fata căzuse victimă a etnobotanicelor, iar după o lună de căutări, a fost găsită. Tatăl fetei a fost cel care a vorbit despre situația cu care se confruntă acum.

Adolescenta de 17 ani, dată dispărută, găsită în București

Fata, în vârstă de 17 ani, a fost găsit teafără de către polițiști la o adresă din sectorul 6 al Capitalei.

Polițiștii au spus că adolescenta nu a fost victima unei infracțiuni și că urmează să meargă la spital pentru îngrijiri suplimentare.

,,Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Minora a fost condusă la sediul subunității de poliție, în vederea audierii, activitățile fiind desfășurate în prezența părinților, precum și a reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru clarificarea situației de fapt.

Citește și: Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu fetițele care au dispărut din Târnăveni. Copilele ar fi fost legate la ochi și răpite

De asemenea, aceasta urmează să fie transportată la o unitate spitalicească, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii continuă verificările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care minora a lipsit de la domiciliu”, a transmis Poliția Capitalei.

Maria dispăruse de pe 24 februarie și avea o problemă cu drogurile

Adrian Boga, tatăl fetei, făcuse un apel public prin care încerca cu disperare să își găsească copilul. El a povestit că fata consuma etnobotanice și că nu mai știe nimic despre ea.

„Gândiți-vă că a plecat fără nimic asupra ei. Doar cu hainele cu care era îmbrăcată în ziua aceea și cu ghiozdanul de la școală, cu niște cărți. Atât. Ea nu are haine, nu are bani, nu are telefon. (…) Numărul respectiv și telefonul în sine nu l-a mai avut după trei zile. L-a vândut, l-a dus la amanet, nu știu. (…) E un caz disperat! Noi nu mai știm cu cine ar putea să fie. Ok, a plecat ea de rebeliune și din cauza drogurilor, dar…”, spunea tatăl ei ieri, conform Adevărul.

Citește și: Cum a fost recompensat pădurarul din Mureș, după ce le-a salvat pe Rebeca și Melisa, fetițele pierdute

Tatăl fetei a povestit cum a dispărut Maria. Ea fusese externată dintr-un centru de specialitate și părea că își revine. Când a mers la școală, ea și-a anunțat părinții seara că nu mai vine acasă.

„Apoi a spus că iese la o plimbare cu un băiat Marian. Noi începusem să avem niște dubii că iese cu persoane necunoscute și chiar voiam să ne ducem să îl cunoaștem pe acest băiat, undeva în zona Militari, între Păcii și Gorjului. Acolo era zona. De acolo ar fi plecat în data de 24.

A spus că vine acasă în jur de ora 21:00. Soția chiar a sunat-o și l-a cerut la telefon pe acest Marian, care era cu ea. Acesta i-a spus pe un ton foarte frumos că vine acasă, că o duce la metrou. Nu s-a întâmplat acest lucru. După un sfert de oră a dat un mesaj că nu mai vine”.

