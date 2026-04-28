Povestea gemenelor siameze Carmen și Lupita Andrade. Au 26 de ani și s-au căsătorit cu un bărbat cunoscut pe o aplicație de dating

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Carmen Andrade și Lupita Andrade au devenit cunoscute prin documentare și emisiuni TV care le urmăreau viața de zi cu zi în perioada copilăriei și adolescenței. Au apărut în mai multe emisiuni, inclusiv „Extraordinary Bodies” de pe TLC. Acum, la 26 de ani, Carmen este căsătorită, iar cele două își împărtășesc viața pe Instagram. Iată cum arată viața lor.

Gemenele siameze care s-au căsătorit cu un bărbat. Cum arată viața lor

Surorile Andrade au prezentat o zi din viața lor la ferma de alpaca, unde organizează tururi și îngrijesc animalele. În 2016, când erau încă în liceu, erau înscrise într-un program de agronomie.

De-a lungul anilor au apărut în programe precum „I Spent a Day With…” (2017) și „Two Sisters One Body” (2020). Au participat la interviuri, podcasturi și recent au apărut într-un episod de comedie pe YouTube. Luna trecută au fost invitate în episodul lui Brandon Borde din „The Amazing Disabled Circus”. Episodul de comedie neagră a devenit viral, iar ele au apreciat comentarii care susțineau că au contribuit la scenariu.

Povestea lor a atras mereu atenția, și datorită rarității condiției lor. Sunt unite la nivelul trunchiului și împart sistemul reproducător, ficatul și circulația sângelui, dar au inimi separate, stomacuri separate și personalități diferite.

S-au născut în Mexic și au crescut în Connecticut, iar la naștere li s-a spus că ar putea trăi doar câteva zile, ceea ce face viața pe care o au acum cu atât mai remarcabilă, scrie publicația Hola!

Una dintre ele s-a căsătorit

Viața lor include și gestionarea relațiilor în mod public. Au construit o comunitate online fiind deschise, iar în octombrie 2024 au atras atenția când s-a aflat că Carmen s-a căsătorit. Pentru că mulți erau curioși cum funcționează relația, în decembrie 2025, într-un episod din podcastul „Rodiculous” al Rosannei Pansino, au clarificat zvonurile că Lupita „îl urăște” pe soțul surorii sale, Daniel McCormack.

În podcast au fost întrebate despre cele mai mari concepții greșite despre ele. „Că îl urăsc pe soțul ei!”, a spus Lupita. În realitate, situația este opusă, deoarece ea a contribuit la începutul relației. „Eu am fost cea care i-a spus: ‘Ar trebui să-l alegi pe tipul ăsta — pare ok’, a explicat, subliniind că a susținut relația de la început.

Carmen, care s-a căsătorit cu McCormack după ce s-au cunoscut pe Hinge în 2020, a confirmat acest lucru și a spus că nu există tensiune între sora ei și soțul ei.

Relația dintre Carmen și Daniel a stârnit curiozitate legată de intimitate și limite. Este un subiect despre care au vorbit și înainte, respingând întrebările invazive. Daniel a spus direct că oamenii sunt „obsedați” de detalii, dar că „nu este treaba lor”.

În ceea ce privește viitorul, surorile au fost clare: copiii nu sunt în plan. „Personal, suntem infertile”, a spus Carmen, adăugând că nu s-a văzut niciodată în rolul de părinte și că preferă să nu își asume această responsabilitate.

Urmărește-ne pe Google News