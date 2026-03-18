Caz șocant în Iași. Un bărbat de 32 de ani a cerut în instanță permisiunea de a se căsători cu o fată de 16 ani. Ce au decis magistrații

Un bărbat din Iași în vârstă de 32 de ani a cerut în instanță permisiunea de a se căsători cu o minoră în vârstă de 16 ani. Instanța a refuzat cererea. Copila le-a spus magistraților că ea ar fi acceptat căsătoria. Întreg cazul este scandalos.

Instanța a refuzat cererea, iar copila, care se află în grija statului, le-a spus magistraților că ar fi acceptat să se căsătorească din iubire, dar judecătorii au decis că aceasta nu este suficient de matură încât să ia o astfel de decizie.

Bărbatul s-a adresa instanței anul trecut în octombrie, pe vremea când cei doi erau iubiți. El a motivat cererea spunând că o iubește pe fata care locuiește într-un centru al Protecției Copilului din Iași.

Minora a fost chemată la audieri și a declarat că își dorește să se căsătorească cu bărbatul. Cu toate acestea, instanța nu a autorizat căsătoria, spunând că o relație de iubire nu este un argument suficient pentru ca un copil să ia o astfel de decizie.

Conform instanței, o relație de iubire nu este un argument suficient pentru ca un minor de 16 ani să își asume o decizie atât de importantă. La o astfel de vârstă, minorul nu a dobândit maturitatea pentru a înțelege pe deplin implicațiile unei astfel de decizii.

„S-a declinat respingerea căsătoriei, asistentul social care a mers împreună cu copilul a menționat faptul că lasă la atitudinea instanței pronunțarea cu privire la acceptarea sau neacceptarea deciziei de căsătorie”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt la Protecția Copilului Iași, conform știrileprotv.

Minora a intrat în program de consiliere

După acțiunea în instanță, minora de 16 ani a intrat într-un program de consiliere, conform reprezentanților de la Protecția Copilului, în care i se vorbește inclusiv despre responsabilitatea deciziei de a se căsători.

Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile. Mai mult, anul trecut, la Iași, au existat 4 procese prin care bărbați adulți au cerut judecătoriei să se căsătorească cu fete minore.

Toate au fost aprobate de instanță, pentru că fetele ori erau deja însărcinate, roi aveau deja copii partenerii respectivi.

