Radu Drăgușin s-a cununat civil cu Ioana Stan, logodnica lui. Cei doi au avut parte de o zi superbă, cu soare. Evenimentul a avut loc astăzi, 20 ianuarie, în București, chiar în ziua în care Tottenham o întâlnește pe Borussia Dortmund în Champions League.

Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu Ioana Stan

Radu Drăgușin și logodnica lui s-au au devenit astăzi soț și soție în fața statului român. Cei doi au decis să facă cununia civilă astăzi, mai ales că fotbalistul nu este inclus în lotul de Champions League.

Radu Drăgușin și Ioana sunt împreună de cinci ani, de pe vremea în care sportivul juca la Juventus. El și-a cerut iubita în căsătorie în octombrie 2025.

La doar câteva luni de la cererea în căsătorie, cei doi au decis să se cunune civil. Evenimentul a fost unul restrâns și intime, la care au participat doar apropiații celor doi.

Întrebat ce le urează celor doi, tatăl lui Radu Drăgușin a declarat:

„Sănătate, Casă de piatră și restul…au ei grijă. Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții”.

El a declarat că nu știe ce urmează pentru fiul lui în carieră, însă tot ce poate familia să facă este să îi fie alături.

„El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui. Nu putem decât să ne dorim să fie la Mondial. Toți jucătorii sunt importanți, importantă e victoria”, a declarat Dan, tatăl lui Radu Drăgușin, înainte de cununia civilă.

Florin Manea, prezent la cununie

La momentul special din viața lui Drăgușin a luat parte și impresarul său, Florin Manea. În ultima vreme, s-a zvonit că fundașul ar vrea să plece de la Tottenham, acesta fiind râvnit de AS Roma și de RB Leipzig.

Fotbalistul a avut astăzi o zi perfectă. El și-a făcut apariția la starea civilă alături de logodnica lui, ținându-se de mână. În timp ce el a purtat un costum elegant, maro, Ioana a purtat o rochie simplă, foarte elegantă și a optat pentru o coafură lejeră. Tânăra a radiat în ținuta aleasă și a optat pentru un buchet de flori într-o culoare închisă.

Ioana Stan a ales un buchet de cale negre

La finalul ceremoniei, după ce au fost declarați soț și soție, Radu Drăgușin și Ioana Stan au coborât pe treptele Primăriei, unde au fost întâmpinați cu aplauze și boabe de orez de invitați. Fotbalistul nu s-a putut abține și, fericit, și-a sărutat pasional proaspăta soție.

Potrivit GSP.ro, cununia a fost oficializată de primarul George Tuță, la Primăria Sectorului 1, iar petrecerea urmează să aibă loc în această seară la Athenee Palace.

Spre surprinderea tuturor, Ioana Stan a ales pentru cununia sa civilă un buchet de cale negre. Un astfel de buchet simbolizează eleganță, mister și rafinament, fiind o alegere îndrăzneață pentru miresele care doresc să iasă din tipare și să adauge un contrast dramatic rochiei albe, exprimând originalitate și o afecțiune puternică, chiar dacă în anumite culturi, calele sunt asociate cu diferite superstiții.

