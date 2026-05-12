Simona Butură de la „Insula Iubirii” s-a căsătorit la câteva luni de la logodna din Paris. Fosta concurentă urmează să devină mamă

Simona Butură, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, și-a găsit fericirea alături de Mădălin, iar pe 11 mai 2026 au spus „Da” în fața lui Dumnezeu. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată și au dezvăluit că vor avea o fetiță al cărei nume l-au făcut deja public.

Simona Butură, fosta concurentă din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa: s-a căsătorit religios cu Mădălin, bărbatul alături de care și-a găsit fericirea, și așteaptă cu emoție venirea pe lume a primului lor copil.

Ceremonia religioasă a avut loc la o lună după cununia civilă, într-un cadru de poveste, în prezența familiei, prietenilor apropiați și a altor foști concurenți ai reality-show-ului.

Simona Butură, care în 2023 a participat la celebra emisiune pentru a-și testa relația cu Claudiu, a trecut prin momente dificile după despărțirea de acesta. Cu toate acestea, viața i-a oferit o a doua șansă la iubire, iar Mădălin a devenit nu doar partenerul ei de viață, ci și viitorul tată al fetiței lor.

„Am visat momentul acesta de atât de multe ori… și tot nu credeam că poate fi atât de emoționant. Am privit omul pe care îl iubesc și am simțit liniște. Acasă. Familie. Viitor. Iubirea noastră crește acum odată cu cea mai frumoasă minune a noastră, bebelina noastră #MELISSA SIA care deja ne face inimile mai pline ca niciodată. Nu știu dacă există cuvinte suficiente pentru cât am simțit în ziua asta… dar știu sigur că iubirea adevărată vine atunci când trebuie și așază totul exact cum ai nevoie”, a scris Simona Butură pe Instagram.

Cum au ales numele fetiței lor

Numele micuței lor, Melissa Sia, a fost ales de nașa cuplului, Amalia, iar Simona Butură a dezvăluit că a fost „dragoste la prima vedere” când a auzit propunerea.

„Timpul de așteptare a meritat din plin… Melissa Sia sună exact așa cum ne-am imaginat-o: delicată, specială și plină de iubire. Abia așteptăm să o ținem în brațe pe fetița noastră”, a spus viitoarea mămică, vizibil emoționată.

Transformarea Simonei Butură este cu adevărat remarcabilă. De la lacrimile și momentele de cumpănă trăite în Thailanda, la „Insula Iubirii”, alături de fostul său iubit Claudiu, până la construirea unei vieți noi alături de Mădălin, ea și-a găsit drumul spre fericirea autentică.

Simona Butură și Mădălin s-au logodit la Paris

În luna februarie, Simona Butură a trăit unul dintre cele mai emoționante momente. Iubitul ei, Mădălin, a cerut-o în căsătorie într-un cadru de vis, în fața turnului Eiffel.

„She said YES… in Paris. Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin. Am spus DA omului care mi-a schimbat viața. Și simt că universul încă nu ne-a spus tot…”, a scris Simona pe rețelele de socializare, împărtășind fericirea cu urmăritorii săi.

Cererea în căsătorie a fost cu adevărat spectaculoasă. Parisul, orașul iubirii, a fost martorul unui decor romantic de neuitat: lumânări, trandafiri, muzică live la vioară și emoțiile unui gest simplu, dar plin de semnificație.

Iubitul Simonei s-a așezat în genunchi și i-a adresat marea întrebare, iar răspunsul ei afirmativ a fost însoțit de lacrimi de bucurie și aplauze.

Sursă foto: Instagram

