Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care o are de 6 ani: „Familia lui nu știe de mine”. Ce spune despre Valentin Sanfira

Răzvan Botezatu a vorbit deschis despre povestea de iubire pe care o trăiește de șase ani de zile. Fostul prezentator tv, care a recunoscut public, în urmă cu mai mulți ani că este homosexual, a abordat și subiectul divorțului momentului, cel dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip.

Răzvan Botezatu, despre bărbatul cu care are o relație de 6 ani

Răzvan Botezatu este unul dintre cei mai carismatici și îndrăgiți bărbați din showbizul autohton. Întotdeauna sincer și cu zâmbetul pe buze, fostul prezentator de televiziune și-a dezvăluit orientarea sexuală public, în urmă cu mai mulți ani, iar acum a dezvăluit că trăiește o frumoasă poveste de iubire de șase ani.

Invitat în podcastul Gabrielei Cristea, Răzvan a mărturisit că familia iubitului său nu știe de existența sa, iar relația lor este una la distanță.

„Există un iubit de șase ani. E o relație la distanță. Dar n-ar putea să trăiască cu mine. Eu îți zic ție, nu i-am zis lui, că m-ar părăsi”, a spus Răzvan Botezatu.

Întrebat de Gabriela Cristea dacă familia partenerului său știe de această relație, el a răspuns sincer: „Nu, nu știe”.

În același timp, fostul prezentator tv a mărturisit că nu își dorește copii.

Primele declarații despre legătura cu Valentin Sanfira

După ce s-a aflat că Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat la începutul acestui an, iar artista a afirmat, în podcastul lui Cătălin Măruță, că a fost înșelată și de aceea a ales să se separe de partenerul ei, au apărut diferite zvonuri cu privire la o posibilă relație între solistul de muzică populară și Răzvan Botezatu.

Acum, Răzvan a decis să vorbească public despre acest subiect, negând orice relație cu Valentin Sanfira.

„Orice melodie puneam, orice, „E dedicată lui Valentin”, „că trăiești cu Valentin”, că „de aia a divorțat Codruța””, a spus amuzat Răzvan Botezatu.

Acesta, care și-a recunoscut de mai mult timp orientarea sexuală, spune că aceste zvonuri nu au niciun fundament, mai ales că el și iubitul său sunt împreună de șase ani.

