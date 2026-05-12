Câți bani a primit Lena la Desafio: Aventura. Concurenta a fost eliminată după 18 săptămâni

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lena, pe numele ei adevărat Alina Oprea, a fost eliminată de la Desafio: Aventura după 18 săptămâni, cu doar câteva zile înaintea marii finale. Deși nu a mai avut șansa de a câștiga marele premiu de 150.000 euro, concurenta nu a plecat acasă cu mâna goală, ci cu o sumă importantă de bani.

Lena, eliminată de la Desafio: Aventura

Lena a fost propusă de șapte ori pentru eliminare, însă de fiecare dată a revenit în competiție. De data aceasta, concurenta s-a duelat cu luptătoarea de MMA Coco, care a trimis-o acasă.

După eliminare, Lena a transmis un mesaj pe Instagram, unde a vorbit despre ce a însemnat pentru ea această competiție.

„Dragii mei, pot să vă spun că sunt mândră de mine. Mândră de parcursul meu în această emisiune, de fiecare luptă, de fiecare cădere și de fiecare dată când mam ridicat mai puternică. Pot spune sincer că eu am câștigat deja. Pentru că am demonstrat că sunt unul dintre cei mai puternici concurenți din această competiție și, fără îndoială, una dintre cele mai puternice femei care au intrat aici. 7 dueluri. 6 câștigate. 7 capete ale dragonului. 7 capete ale Lenei. Am fost poate și cel mai controversat concurent, dar odată cu asta am câștigat ceva ce valorează mai mult decât orice trofeu: respectul și iubirea voastră. Iar pentru mine, asta înseamnă enorm. Cel mai important este faptul că părinții mei au fost și sunt mândri de mine. Și toți oamenii care mă cunosc cu adevărat. Dar, mai presus de toate, sunt eu mândră de femeia care am devenit”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

„Așa că nu pot să spun decât: vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru susținere, pentru mesaje, pentru iubire și pentru că ați fost lângă mine în fiecare moment. Și să știți ceva… Lena nu o să dispară. Lena va fi mereu pe aproape.🥹🙏❤️și vreau să vă mulțumesc vouă producției pentru încrederea acordată !!!❤️❤️❤️ O să mi lipsiți!!!”, a mai spus Lena.

Citește și: Cât a fost darul la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea. Invitații și-au deschis larg portofelele pentru miri

Citește și: Apariție rară în formula completă! Morar și Buzdugan, surprinși cu soțiile și fiicele la braț: „Anul ăsta avem 4 majorate!” Cum s-au fotografiat

Câți bani a câștigat Alina Oprea

Deși nu a reușit să câștige premiul de 150.000 de euro, Lena a primit o suma impresionantă de bani pentru perioada petrecută în competiția ce s-a filmat în Thailanda.

Potrivit Cancan, fosta iubită a lui Cătălin Bordea a primit 1.500 de euro pe stage. Cum a rezistat 18 stage-uri, aceasta a plecat acasă cu 27.000 de euro.

Citește și: Cum arată Luca, fiul lui Victor Cornea. Băiatul nu a fost prezent la nunta tatălui său cu Andreea Bălan

Citește și: Primele imagini cu noul platou Masterchef. Au început filmările pentru sezonul 11 al show-ului culinar

Alina Oprea a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Desafio: Aventura. Aceasta nu a reușit să îi atragă de partea ei nici pe colegii săi, nici pe telespectatori, care au catalogat-o încă de la început ca fiind „antipatică” și „pusă pe scandal”.

„Nu merită Lena să stea aici. Vrem să plece acasă cât mai repede. S-a săturat toată lumea de ea și de vrăjeala ei… Ea nu mănâncă și mănâncă două farfurii. Nu poți să trăiești cu așa persoană, mai ales într-un grup”, a afirmat Dumbo.

Înainte de difuzarea show-ului la Pro TV, Lena a avertizat că este o fire vulcanică.

„Nu e yoga, nu e pilates! Am zis «Da» la o emisiune fără să citesc contractul. Și ăsta a fost doar începutul. Ce urmează va fi ceva greu de digerat”, a scris pe internet tânăra.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lena (Alina Oprea)

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News