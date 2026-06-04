Suma impresionantă de bani găsită în casa lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă acum cu fostul preot

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Cristian Pomohaci, fost preot, a fost reținut la Târgu Mureș pentru acuzații de viol. Procurorii au descoperit, în timpul perchezițiilor, o sumă impresionantă de bani, în valute diferite. Fostul cleric așteaptă acum să afle dacă va fi arestat preventiv.

Sumă uriașă de bani, găsită în apartamentele lui Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci, fost preot și figură controversată în spațiul religios, se confruntă din nou cu acuzații grave. Reținut de procurori pentru 24 de ore, acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă, într-un dosar ce implică acuzații de viol și agresiune sexuală asupra minorilor.

Ancheta, care vizează presupuse fapte din 2022, a inclus percheziții extinse la locuințele lui Pomohaci din Târgu Mureș.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că în apartamentele fostului preot au fost descoperite 1,85 milioane de euro, păstrați în opt valute diferite, alături de documente și alte bunuri relevante pentru investigație. Perchezițiile au durat aproape 14 ore, iar procurorii încearcă să stabilească dacă există și alte victime implicate.

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Minorii au depus plângeri împotriva fostului preotâ

Faptele investigate includ consumul de substanțe psihoactive, conform unor indicii preliminare. Plângerile depuse de victime minore, dar și natura acuzațiilor, ridică semne de întrebare asupra întregii activități desfășurate de Cristian Pomohaci în ultimii ani.

Acesta nu este primul caz în care fostul preot ajunge în atenția autorităților. În 2017, Pomohaci a fost investigat pentru raporturi sexuale cu minori, însă dosarul a fost clasat din cauza prescripției faptelor.

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Deși caterisit de Biserica Ortodoxă Română, Cristian Pomohaci nu s-a retras din viața religioasă. El a continuat să organizeze evenimente, să participe la slujbe și chiar să înființeze propria sa mănăstire în județul Mureș, atrăgând astfel un public fidel. Acțiunile sale au fost intens criticate, dar și susținute de unii dintre adepții săi.

În prezent, Pomohaci se află în custodia autorităților, iar magistrații urmează să decidă dacă vor prelungi perioada de arest preventiv.

Sursă foto: Instagram

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