Denise Rifai a dat cărțile pe față despre Dan Alexa. Cătălin Măruță l-a sunat în direct, de față cu prezentatoarea

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Denise Rifai a vorbit deschis despre Dan Alexa, totul după ce s-a scris că cei doi ar fi avut o relație romantică. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu au comentat situația și nici nu au confirmat sau infirmat relația, însă lucrurile au rămas la nivel de zvon. Iată ce a spus acum prezentatoarea despre Dan Alexa.

Ce spune Denise Rifai despre Dan Alexa. Cătălin Măruță a pus-o în fața faptului împlinit

După ce au fost surprinși împreună de mai multe ori, presa a zvonit că Denise Rifai și Dan Alexa ar trăi o poveste de dragoste frumoasă. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu a recunoscut idila.

Acum, Denise Rifai a fost invitată la podcast la Cătălin Măruță și a fost pusă să enumere trei calități și trei defecte ale lui Dan Alexa.

Prezentatorul nu a lăsat în promo-ul podcastului și răspunsul lui Denise Rifai, lăsând spectatorii să stea în suspans până la apariția podcastului.

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În zilele următoare, întregul episod urmează să apară pe internet, iar oamenii vor vedea ce calități îi atribuie Denise Rifai lui Dan Alexa, dar și ce defecte crede prezentatoarea că are.

Ea nu a infirmat și nu a negat niciodată idila cu antrenorul, lăsând loc interpretărilor și preferând să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Ce caută Denise Rifai la bărbatul din viața ei

Denise Rifai a făcut recent dezvăluiri și a vorbit despre ce își dorește de la o viitoare relație. Ea a povestit despre cum ar trebui să arate bărbatul visurilor ei și ce își dorește de la partenerul ei de viață.

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Printre calitățile acestuia trebuie să se numere și capacitatea de a obține tot ce dorește. Denise Rifai spune că este imperios necesar ca într-o realție, bărbatul să fie peste femeie. Mai exact, ea a vorbit despre felul în care partea masculină poate susține o familie din toate punctele de vedere.

„Cred că femeia este egală bărbatului în drepturi. Femeia trebuie să fie independentă financiar, nu există altfel, dar bărbatul vine cu partea lui într-un cuplu. O femeie trebuie să sprijine bărbatul. Trebuie să îți alegi un bărbat pe care să poți să îl sprijini, care să fie peste tine, pe care să îl admiri”, a spus aceasta, în cadrul unui podcast.

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