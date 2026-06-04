Denise Rifai a dat cărțile pe față despre Dan Alexa. Cătălin Măruță l-a sunat în direct, de față cu prezentatoarea

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Denise Rifai a vorbit deschis despre Dan Alexa, totul după ce s-a scris că cei doi ar fi avut o relație romantică. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu au comentat situația și nici nu au confirmat sau infirmat relația, însă lucrurile au rămas la nivel de zvon. Iată ce a spus acum prezentatoarea despre Dan Alexa.
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După ce au fost surprinși împreună de mai multe ori, presa a zvonit că Denise Rifai și Dan Alexa ar trăi o poveste de dragoste frumoasă. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu a recunoscut idila.
Printre calitățile acestuia trebuie să se numere și capacitatea de a obține tot ce dorește. Denise Rifai spune că este imperios necesar ca într-o realție, bărbatul să fie peste femeie. Mai exact, ea a vorbit despre felul în care partea masculină poate susține o familie din toate punctele de vedere.
„Cred că femeia este egală bărbatului în drepturi. Femeia trebuie să fie independentă financiar, nu există altfel, dar bărbatul vine cu partea lui într-un cuplu. O femeie trebuie să sprijine bărbatul. Trebuie să îți alegi un bărbat pe care să poți să îl sprijini, care să fie peste tine, pe care să îl admiri”, a spus aceasta, în cadrul unui podcast.