Dani Oțil, cu ochii în lacrimi. Ce scria pe biletul pe care prezentatorul tv i l-a înmânat lui Denise Rifai

Dani Oțil, mereu cu zâmbetul pe buze, a cedat emoțional în emisiunea lui Denise Rifai. Una dintre întrebările prezentatoarei de la Antena 1 l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Pentru că nu a mai putut vorbi din cauza lacrimilor, matinalul a ales să îi scrie răspunsul pe o coală de hârtie.

Dani Oțil, cu ochii în lacrimi

Dani Oțil, prezentatorul plin de haz de la Antena 1, a trăit un moment vulnerabil și profund în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai.

Prezentatoarea i-a pus o întrebare simplă, dar încărcată de emoție, moment în care matinalul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Atunci, el a ales să dea răspunsul în scrie, pe o coală A4.

„Nu încerca să scoți de la mine vreo lacrimă, pentru că nu mai am. Nu o să plâng. Îți scriu răspunsul pentru că nu pot să-l pronunț. Eu sunt o unealtă a acestei televiziuni, Antena 1. Eu sunt o cazma, un târnăcop. Nu poate să mă vadă publicul meu așa”, a spus el, încercând să își păstreze imaginea puternică.

Pe foaie, Dani Oțil a scris un răspuns simplu, dar plin de emoție: „Mai vreau o zi cu toți bunicii vii”.

Bunicii săi, care s-au stins din viață acum câțiva ani, au rămas un pilon important în amintirile și dorințele prezentatorului.

Denise Rifai, vădit surprinsă de intensitatea momentului, a rămas fără cuvinte, în timp ce publicul, impresionat de sinceritatea lui Dani Oțil, l-a aplaudat.

Amintiri dureroase din copilăria prezentatorului

Într-un interviu anterior, Dani Oțil a povestit despre copilăria sa și relația cu mama, care avea un mod inedit de a-i disciplina.

„Mama nu ne bătea, doar se uita sever către noi și era suficient. Iar când și când ne amenința cu plecatul. Când vedeam că ia bagajul și că ne părăsește, pe mine mă afecta cel mai mult, eu fiind băiatul mai mic… Ne puneam în genunchi, plângeam…”, a mărturisit el.

Dani Oțil a mai povestit că, mai târziu, când a început să câștige bani din televiziune, a încercat să își ajute părinții financiar. Totuși, aceștia au refuzat categoric orice sprijin, preferând să rămână demni și independenți.

„Nu acceptă niciun fel de ajutor din partea mea și a lui frati-miu. Le dăm bani, dar nu știu de unde sunt, pentru că nu știu să citească extrasul. E foarte greu cu ai mei. Dacă ar fi după tata, nu aș mai lua niciodată credit”, a explicat el.

Sursă foto: Captură video, Instagram

