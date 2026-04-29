Aris Eram, ținta ironiilor la „Neatza” după ce a fost surprins cu Yasmin Awad. Replica savuroasă a Andreei Esca: „Robert Redford și Paul Newman…”

Apariția neașteptată a lui Aris Eram în compania lui Yasmin Awad, fosta parteneră a lui Florin Ristei, a declanșat un val de reacții în spațiul public, mutând atenția de la cluburile de noapte direct în platourile de televiziune.

Imaginile virale în care cei doi apar extrem de apropiați, dansând și bucurându-se de dedicații muzicale, nu au rămas netaxate de colegii de breaslă ai artistului, dar nici de mama tânărului, care a ales o abordare total diferită.

Andreea Esca, mândră de fiul ei

Departe de a se arăta deranjată de speculațiile apărute în jurul fiului său sau de contextul monden în care acesta a fost surprins, Andreea Esca a reacționat cu o eleganță aparte. Vedeta PRO TV a preferat să ignore zgomotul mediatic și să sublinieze calitățile băiatului ei, făcând o paralelă între acesta și idolii adolescenței sale de la Hollywood.

Prezentatoarea a publicat un mesaj plin de afecțiune pe rețelele de socializare, arătând că pentru ea, Aris rămâne un motiv de mândrie absolută. „Când Dumnezeu știe că erai îndrăgostită de Robert Redford și Paul Newman… ți-l dăruiește pe @arismelkior! Mulțumesc!”, a scris Andreea Esca la postarea de pe pagina sa personală de Instagram, reușind să mute focusul de pe cancan pe legătura specială mamă-fiu.

Florin Ristei și replica discretă: „Oleacă de cringe”

Deși se afla într-o poziție delicată, având în vedere că domnișoara surprinsă alături de Aris Eram este fosta sa iubită, Florin Ristei a ales să nu intre într-o polemică serioasă. Artistul a preferat să păstreze o doză de rezervă, chiar dacă a fost provocat de colegii de platou să comenteze imaginile în care Aris îi făcea dedicații lăutărești lui Yasmin.

Ristei a tratat subiectul cu un zâmbet amar, însă nu s-a putut abține să nu strecoare o mică ironie la adresa atitudinii tânărului în club. „Aris era… «Oleacă de Cringe». Acum îi e și foame că a ieșit de la Survivor. Da, de foame, știu”, a declarat Florin Ristei în cadrul emisiunii matinale, făcând referire la experiența recentă a lui Eram în reality-show-ul de supraviețuire.

Dani Oțil, „roast” necenzurat pentru fiul Andreei Esca

Cel care a dus ironiile la un alt nivel a fost Dani Oțil. Prezentatorul nu a ratat ocazia de a-l „taxa” pe Aris Eram pentru rapiditatea cu care a apărut la brațul fostei iubite a colegului său de emisiune.

Cu stilul său caracteristic și acid, Oțil a făcut o analogie memorabilă între comportamentul tânărului și personajele celebre dintr-un film de animație.

„Ai grijă cu Aris Eram, că el e geană. Orice facem noi, haț! Știți pescărușii ăia care abia așteaptă, care fură biscuiți? Sunt atât de obișnuiți și antrenați, la fel ca Aris, să culeagă în urma ta biscuiți, că haț! De foame s-au adaptat. Ce nu știu să facă pescărușii, am observat că nici Aris nu a reușit, să danseze pe manele. Știți pescărușii din Finding Nemo, ei au câteva calități. Nu sunt foarte inteligenți, și orice se întâmplă, ei strigă ce a strigat și aseară Aris ‘Mine! Mine! Mine!’. Orice se întâmplă”, a spus Dani Oțil în direct la Neatza, stârnind hohote de râs în platou.

