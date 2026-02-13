  MENIU  
Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori"

Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori"

Oana Savin
.

Andreea Esca a sărbătorit de curând 30 de ani la pupitrul Știrilor Pro TV, iar Dan Negru o laudă pentru constanța și talentul său remarcabil în jurnalism. Prezentatorul a vorbit acum despre succesul jurnalistei analizând, în același timp, schimbările din televiziune.

Dan Negru, despre succesul Andreei Esca

Andreea Esca, un nume sinonim cu știrile de la Pro TV, continuă să fie un simbol al profesionalismului în televiziunea din România, după trei decenii de activitate neîntreruptă. Din 1 decembrie 1995, carisma și autenticitatea ei au consolidat poziția de lider a postului, iar acest lucru este recunoscut și de Dan Negru, care a vorbit deschis despre succesul acesteia.

„Andreea Esca are capacitatea de a transmite informația simplu și corect, nesofisticat”, a declarat Dan Negru pentru Click.

Fostul prezentator al Antenei 1, acum parte din echipa Kanal D, a subliniat că succesul Știrilor Pro TV s-a datorat atât talentului Andreei, cât și unor decizii mai puțin inspirate luate de concurență.

„PRO TV a avut și norocul unor șefi nepricepuți la concurență”, a adăugat acesta.

Dan Negru a amintit și despre schimbările care au marcat televiziunea din România în ultimele decenii. Dacă în anii 2000 Observatorul de la Antena 1, prezentat de Mona Nicolici și Radu Coșarcă, era lider de audiență, ulterior postul a pierdut acest statut.

„Știrile Antenei nu și-au mai revenit niciodată, după concedierea lui Radu Coșarcă și a Monei Nicolici. Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate”, a spus el.

În timp ce alți prezentatori de știri erau schimbați frecvent, Andreea Esca a rămas constantă în fruntea buletinului de știri de la Pro TV, câștigând astfel încrederea telespectatorilor.

„Azi avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”, a concluzionat Negru, subliniind importanța stabilității și a experienței în acest domeniu.

Discriminarea de vârstă, o problemă reală în România

Într-o postare online, Dan Negru a adus în discuție o altă problemă stringentă din industria de divertisment și nu numai: discriminarea pe bază de vârstă.

„Eu, Ștefan Bănică, Andreea Esca la 50 de ani suntem bătrâni. Smiley sau Delia la 40 sunt și ei… Pentru că la noi bătrânețea începe la vreo 30 de ani! Azilul de bătrâni e o mentalitate! Larry King devenea celebru la 54! Avea vreo șansă la noi?”, a punctat vedeta KanalD.

El a continuat să evidențieze discrepanța între mentalitatea românească și cea din alte părți ale lumii. În timp ce în România persoanele în vârstă sunt adesea marginalizate, în alte țări experiența este văzută ca o valoare adăugată.

„Televiziunile din România n-au niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani, deși în lumea civilizată, știrile sunt prezentate de jurnaliști de peste 50-60 de ani pentru că ei au experiență și credibilitate”, a spus Dan Negru.

Prezentatorul a adus în discuție și comparația dintre modul în care România a tratat regele Mihai și respectul oferit reginei Elisabeta în Marea Britanie.

„Televiziunile din România tratează vârsta înaintată ca pe o povară. Giani Morandi a prezentat anul ăsta San Remo la 78 de ani. La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri!”, a subliniat Dan Negru.

Sursă foto: Facebook

